FN-sjefen setter Russland på svarteliste for barnedrap

FNs generalsekretær António Guterres’ årlige rapport til Sikkerhetsrådet om barn og væpnet konflikt, offentliggjøres neste uke.

Nyhetsbyråene Reuters og AFP gjengir torsdag deler av rapporten. Her verifiserer FN også at Ukrainas væpnede styrker drepte 80 barn i 2022.

518 barn er såret i angrep fra Russlands væpnede styrker og tilknyttede grupper, ifølge rapporten. Til sammen utførte russerne i 480 angrep mot skoler og sykehus i 2022.

Russiske militære styrker brukte dessuten 91 barn som menneskelige skjold, ifølge rapporten.

Ukraina ikke på listen

Samtidig ble 175 barn såret i angrep fra Ukrainas væpnede styrker, som ifølge rapporten utførte 212 angrep mot skoler og sykehus. Det ukrainske forsvaret står ikke på den globale listen over land som begår forbrytelser mot barn i konflikt.

Listen har til hensikt å bringe skam over stridende parter for å presse dem til å gjøre grep for å beskytte barn i konflikt. Men listen har lenge vært omstridt, og Israel og Saudi-Arabia har de siste årene presset på for å unngå å havne der, ifølge diplomater.

24.300 overgrep

FNs generalsekretær António Guterres sier i rapporten at han er «spesielt sjokkert» over de hyppige russiske angrepene på skoler og sykehus og det høye antallet ofre. Guterres sier videre at han er «spesielt urolig» over de ukrainske styrkenes høye antall overgrep av denne typen rettet mot barn.

Russland har helt siden invasjonen 24. februar i fjor nektet for at de har rettet angrep mot sivile i Ukraina.

Rapporten skal overleveres til FNs sikkerhetsråd neste uke. Her verifiseres til sammen 24.300 overgrep begått mot barn i konflikt i 2022. De fleste overgrepene ble verifisert i Kongo, Israel og de okkuperte palestinske områdene, Somalia, Syria, Ukraina, Afghanistan og Jemen.