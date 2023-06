Venstre frykter at krematoriekapasiteten snart er sprengt

Antall kremasjoner i Norge øker. Samtidig står flere krematorier i fare for å legges ned, skriver Grav24.

– Ansvaret ligger hos barne- og familieministeren, sier Grunde Almeland i Venstre til nettsiden.

Han viser til at stadig flere velger kremasjon, og at det årlige antallet dødsfall økte i 2022 – og trolig vil fortsette å øke i tiden fremover.

Ledig kapasitet på landsbasis er oppgitt til å ligge på i underkant av 6.000 kremasjoner.

– Da sier det seg selv at det ikke vil ta lang tid før kapasiteten er sprengt, sier Almeland.

Barne- og familiedepartementet viser til at gravplassene er et lokalt ansvar, men at det ikke er lovpålagt å bygge krematorium. Ifølge departementet må regelendringer utredes nærmere, men det er ikke satt i gang noen konkrete utredningsplaner nå, skriver de i en epost til Grav24.