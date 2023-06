Norge lover 300 millioner kroner til gjenoppbygging av Ukraina

Pengene skal gå til krigsforsikring og garantiordninger for privat sektor.

– Mobilisering av privat sektor vil være sentralt i gjenoppbyggingen av Ukraina. For å fremme utenlandske investeringer i Ukraina må det internasjonale samfunn tilrettelegge for risikoavlastning. Også her vil Norge bidra, sier Huitfeldt i en pressemelding.

I den aktive krigsfasen er krigsforsikring – eller garantier mot politisk risiko – særlig avgjørende for å trekke internasjonale investorer til Ukraina, ifølge Huitfeldt.

Utenriksdepartementet kommer tilbake til hvilke ordninger Norge skal støtte, men både Verdensbankens garantiinstitutt (Miga) og den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD) er aktuelle.

Kunngjøringen kom i forbindelse med at Huitfeldt deltar på en Ukraina-konferanse i London sammen med 60 andre land. Målet for konferansen er å koordinere innsatsen for å gjenoppbygge Ukraina etter krigen.

Dette er den andre gjenoppbyggingskonferansen for Ukraina og handler særlig om næringslivet.

På konferansen sluttet Norge seg også til Storbritannias fellesuttalelse om samarbeid for en felles satsing for å styrke forsikringsmarkedet for å bidra til Ukrainas motstandskamp og til gjenoppbyggingen av landet.