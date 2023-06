Det slo ned som en liten bombe da kunnskapsminister Tonje Brenna tirsdag morgen gikk ut i VG og beklaget «en alvorlig feil knyttet til min habilitet».

Siden har den politiske ballen rullet. Høyre og Venstre avgjør nå om det blir åpnet en formell sak mot Tonje Brenna i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Vårt Land treffer statsråden og Ap-nestlederen i Kunnskapsdepartementet sent tirsdag formiddag etter et intervju-maraton med alle de store riksmediene.

Hva gikk gjennom hodet hennes da hun først forsto at hun hadde gjort noe galt? Nå snakker Brenna ut:

– Det er på mange måter marerittet som statsråd. Jeg er veldig opptatt av å ikke gjøre feil i jobben min, og ekstra opptatt av ikke å gjøre feil knyttet til 22. juli. Og her klarer jeg egentlig å gjøre begge deler. Det er jeg veldig lei meg for, sier Brenna til Vårt Land.

Tonje Brenna var partisekretær i AUF under terrorangrepet mot Utøya i 2011 og overlevde angrepet.

– Jeg skjønte at jeg hadde begått flere feil, flere for dårlige og for seine vurderinger av min habilitet, utdyper hun nå.

Dette er feilene Tonje Brenna har vedgått

Feilene Brenna har selv har gått ut i VG og vedgått er disse:

I vår utnevnte hun sin gode venn, lagdommer Frode Elgesem, til styremedlem i Wergelandsenteret, som Kunnskapsdepartementet fra før av gir fem millioner i året til. Brenna hadde ikke erklært seg inhabil.

Stiftelsen gir i sin tur penger til Utøya AS, en stiftelse som drifter Utøya. Brenna erklærte seg først nylig inhabil til tre styremedlemmer i stiftelsen.

Hun koblet heller ikke at bevilgningene til Wergelandsenteret også utløser habilitetsspørsmål knyttet til Utøya AS.

– Den refleksjonen knyttet til Utøya AS og Frode Elgesem burde jeg gjort i oktober 2021, sier Brenna til Vårt Land.

Oktober 2021 var da hun ble utnevnt til statsråd i Støre-regjeringen. I den forbindelse opplyste Brenna til eget departement om at Frode Elgesem til var en god venn, men foretok seg ikke noe mer da.

– Hva vil du si til de som spør hvordan i all verden dette kunne skje – kanskje særlig knyttet til utnevnelsen av Elgesem?

– Frode Elgesem burde jeg vurdert min habilitet for i oktober 2021. Det gjorde jeg ikke, og det er jeg veldig lei for. Jeg burde åpenbart forstått det tidligere, svarer Brenna.

Dette sier Brenna om tillit: – Har ikke vurdert å gå av

– Hva gjør en sak som denne med tilliten til politikere?

– Vi har et stort ansvar for å gjøre det vi kan for at befolkningen skal ha tillit til oss, til at vi ikke bevilger og oppnevner for å tilgodese gode venner. I denne saken har jeg ikke gjort gode nok habilitetsvurderinger og har gjort en del feil, som jeg er veldig lei for. Derfor er jeg opptatt av å være ærlig og åpen om feilene jeg har gjort, og gjøre det jeg kan for å rydde opp, svarer Brenna.

Mens Jonas Gahr Støre sier han har tillit til Brenna, har Frp-nestleder Sylvi Listhaug bedt henne vurdere sin stilling.

– Jeg har ikke vurdert å gå av som statsråd, sier Brenna om det.

Nyheten om habilitetsfeilen kommer på terskelen til lokalvalgkampen, der Arbeiderpartiet strever i motvind.

Og den kommer bare halvannen måned etter at Tonje Brenna ble valgt til ny Ap-nestleder og løftet fram som en brikke i en viktig fornyelse av partiledelsen.

– Hvordan tror du dette vil prege valgkampen?

– Jeg håper at valgkampen fortsatt skal handle om det aller viktigste, nemlig god eldreomsorg, gode skole- og barnehager, og dyktige kandidater lokalt, svarer Brenna.

Opposisjonen kan åpne sak i Kontrollkomiteen

Frp-leder Sylvi Listhaug var raskt ute og ba om at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité må på banen.

Der har Frp, Høyre og Venstre til sammen fire medlemmer og akkurat stemmene som kreves for å åpne en formell kontrollsak mot Brenna, hvis de vil det.

– Kontroll- og konstitusjonskomiteen står helt fritt til å undersøke akkurat det de måtte ønske. Vil de undersøke, skal jeg selvfølgelig fortelle alt og meddele alt det de har til å lure på, sier Brenna.

Regjeringspartiene, SV og Rødt har flertall i komiteen med seks av ti medlemmer.

Landsmøte i Arbeiderpartiet 2023 VALGT: Kjersti Stenseng, Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre etter valget under Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo Kongressenter fredag 5. mai. (Heiko Junge/NTB)

Brenna: – Mitt ansvar

– Når skjønte du at hadde begått disse feilene?

– I forbindelse med forberedelsene til statsbudsjett for 2024 forsto jeg at det var relevant å få min habilitet vurdert i tilknytning til styremedlemmene i Utøya AS. Da jobbet vi med bevilgninger fra mitt departement til menneskerettighetsorganisasjoner.

Brenna sier det var i overgangen april-mai. Ifølge VG ba hun om habilitetsvurdering av Utøya AS 16. mai. 4. mai ble hennes egen statssekretær, Sindre Lysø, erklært inhabil i samme sak.

– Da konklusjonen ble at jeg er inhabil om styret i Utøya AS, så begynte jeg å tenke gjennom andre personer jeg omgås knyttet til 22. juli og tenker nøye gjennom Frode Elgesem igjen, forklarer Brenna.

Utnevnelsen av Frode Elgesem til styremedlem i Wergelandsenteret skjedde på sin side i mai.

På spørsmål om hun selv foreslo ham til vervet, svarer Brenna at det var hennes beslutning og understreker at det er hennes ansvar.

Finnes det andre-saker? Brenna har lett

– Er det en risiko for at du har gjort lignende feil i andre saker?

– Vi har gått gjennom både bevilgninger og oppnevninger i departementet, og kan ikke finne andre saker. Når jeg velger å være åpen om feilene jeg har gjort, så ønsket jeg å ta ut feilen i den fulle bredden, svarer Brenna.

– Det var ikke noe VG tvang deg til gjennom å søke innsyn i korrespondanse, eller lignende?

– Dette er feil jeg selv har oppdaget, er åpen om og ønsker å rydde opp i.