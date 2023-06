Huitfeldt går ut mot israelske bosettingsplaner

– Jeg frykter at farten i den folkerettsstridige bosetningsutbyggingen på Vestbredden nå vil øke ytterligere. Dette er helt uakseptabelt. Jeg oppfordrer på det sterkeste israelske myndigheter til å stanse og reversere bosetningsaktiviteten på okkupert palestinsk land, sier Huitfeldt i en uttalelse.

Det var i helgen at Israel varslet planene om å utvide bosetningene på den okkuperte Vestbredden i Palestina. UD skriver at det er ventet at de vil godkjenne mer enn 4000 nye boligenheter i bosetningene i løpet av kort tid. Huitfeldt frykter at beslutningen, og andre uttalelser fra den israelske regjeringen, bidrar til å viske ut det administrative skillet mellom Israel og okkupert palestinsk territorium.

– Økningen i bosetninger på Vestbredden ødelegger for muligheten til å gjenoppta forhandlinger om en tostatsløsning og etablere en palestinsk stat. Denne politikken trekker mer og mer i retning av noe som ligner på en énstatsrealitet, sier utenriksministeren.

Huitfeldt uttrykker også at hun er «dypt urolig» over den økende volden på Vestbredden, og kaller det hjerteskjærende at barn rammes.