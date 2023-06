FN-sjefen ber Israel droppe bosettingsplanene

– Generalsekretæren gjentar at bosetningene er et åpenbart brudd på folkeretten. Det er et stort hinder for realiseringen av en levedyktig tostatsløsning og en rettferdig, varig og omfattende fred, sier talsperson for Guterres, Farhan Haq, i en uttalelse.

– Utvidelsen av disse ulovlige bosetningene er en betydelig pådriver for spenninger og vold, og øker behovene for humanitær hjelp, fortsetter han.

Det var i helgen at Israel varslet planene om å utvide bosetningene på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Mandag ble fem palestinere drept og over 60 såret i et israelsk angrep i Jenin.

[ Les Vårt Lands store reportasje om demonstrasjonene i Israel: Det var en gang et lovet land ]