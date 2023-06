Måling: Høyre, Frp og KrF mangler ett mandat på å ta flertallet i Bergen bystyre

– Dette er vidunderlig gode nyheter, sier Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer til VG.

84 dager før valgdagen ligger det an til å bli et byråd fra høyresiden. Med 38,7 prosents oppslutning, har Høyre nå mer enn dobbelt så stor oppslutning som Arbeiderpartiet i byen. Målingen viser at Høyre sammen med Frp og KrF ligger an til å få 33 av 67 representanter i bystyret.

Meyer sier hun vil forsøke å samle de fire borgerlige partiene for å få dem med på et maktskifte. Men Venstres førstekandidat Per-Arne Larsen sier Ap er deres førstevalg i byrådet.

– Det er grådig jevnt mellom høyre- og venstresiden. Dette bare motiverer meg til hardt arbeid, sier Arbeiderpartiets andrekandidat, ordfører Linn Kristin Engø, til Bergens Tidende.

For øvrig ser oppslutningen i Bergen slik ut sammenlignet med kommunevalget i 2019:

H 38,7 (+18,7), Ap 17 (-2,8), SV 13 (+4,4), Frp 7,2 (+2,5), R 6,2 (+1,3), V 4,7 (+0.9), MDG 4,1 (-5,8), KrF 3,5 (+0,4), Sp 2,2 (-3,1), Andre 0,6 (-1,1), FNB 0,1 (-16,6).

Målingen er basert på telefonintervjuer utført 12. til 16. juni 2023. Sammenlignet med forrige meningsmåling. 800 personer ble spurt. Utført av Respons for Bergens Tidende.