Med 54 mot 4 stemmer ble uttalelsen vedtatt, etter et forslag fra pariet Rødt i Troms og Finnmark fylkesting. De eneste som stemte imot, var en representant fra Høyre og tre fra Frp. Det opplyser Jens Ingvald Olsen, gruppeleder for Rødt i Troms og Finnmark fylkesting.

– Det er et viktig signal til justisministeren når det er så bred politisk protest mot den beslutningen som hun har gjort nå. Jeg tror det vil skade Sp og også om hun ikke snur, sier Jens Ingvald Olsen til Vårt Land.

GRUPPELEDER: Jens Ingvald Olsen er gruppeleder for partiet Rødt i fylkestinget i Troms og Finnmark. (Fylkestinget i Troms og Finnmark)

Han viser til at justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) har gjort en beslutning som sju Frp-justisministre unnlot å gjøre i løpet av Solberg-regjeringens åtte år ved roret.

Fylkestinget uttrykker skuffelse over at regjeringen i samme vedtak som den ga Collin-familien en mulighet til oppholdstillatelse gjennom en midlertidig forskrift, understreker at bestemmelsen blir opphevet når de aktuelle sakene er ferdigbehandlet.

Vedtaket ble gjort i april i år, og var en oppfølging av budsjettforliket mellom regjeringen og SV i november 2022.

Praksis i 30 år

Fylkestinget konstaterer følgende om vedtaket fra regjeringen:

«Kirkerommene skal altså ikke lenger ha særegen status der politiet ikke henter ut asylsøkere som i sin nød har søkt tilflukt. Fylkestinget mener det ikke er saklig grunnlag for å endre politiets praksis som har virket godt i 30 år, og som fortsatt vil gjøre det. Ingen av de mange forskjellige regjeringene de siste 30 årene har funnet grunn til å endre politiets praksis».

Redder liv

Uttalelsen har tittelen «Kirkeasyl redder liv». Troms og Finnmark fylkesting har tidligere uttrykt støtte til familien Collin fra Sri Lanka, som satt i kirkeasyl på Finnsnes i åtte år, fra 2014 til 2022. Fylkestinget uttalte støtte også i en lignende sak i 2020.

Olsen viser til at den første kirkeasyl-saken i Norge i nyere tid oppstod i Tromsø.

– Mange personer i Troms og Tromsø har vært sterkt engasjert. Det har også vært kirkeasyl i Finnmark, minner Olsen om.

Onsdag kommer det også opp et lignende forslag i kommunestyret i Tromsø.

Fylkestinget påpeker at kirkeasyl har lange historiske tradisjoner i Norge, selv om det ikke har en formell juridisk status.

– Som vi skrev i uttalelsen: Kirkeasyl redder liv, bokstavelig talt. Det er ikke tvil om at det er personer som har fått opphold etter kirkeasyl som har berget livet sitt på den måten, og at det i førstehånd har vært fattet feil beslutniger.

Olsen ser at det være at jurister i departementet opplever at ordningen med kirkeasyl ikke passer inn i systemet.

– Men det er nettopp den funksjonen kirkeasyl har i en del sammehenger der befolkningen finner ut at noe er riv ruskende galt, og at man er nødt til å finne løsninger som kan være med og redde liv, bokstavelig talt. Det er tallrike eksempler særlig fra Bygde-Norge hvor Sp-folk har vært sentrale i mobiliseringen for kirkeasyl. Selv om juristene mener regjeringens vedtak fra april er godt juridisk håndverk, er dette ualminnelig dårlig politisk håndverk og noe regjeringen bør reversere, sier Olsen.

Gledelig overrasket

Han var selv spent på om Ap og Sp ville støtte forslaget, og ble gledelig overrasket da de to regjeringspartiene sluttet seg til. SV ble med som medforslagsstiller.

– Også det at de aller fleste i Høyre og også noen i Frp stemte for uttalelsen, viser den brede oppslutninga dette standpunktet har, sier Olsen i Rødt.

