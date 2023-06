Flere unge voksne på sykehjem i fjor enn året før

22 av de 98 ønsker å flytte, ifølge en oversikt sendt fra Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er en nedgang på seks fra året før.

– Det er en nedgang i antallet som bor på sykehjem mot sin vilje, men antallet er jo fortsatt høyt. Det haster med å få på plass lovverket som skal stoppe denne årelange, uverdige praksisen, sier generalsekretær Tommy Skar i LHL Hjerneslag og Afasi.

Helsedirektoratets statistikk er basert på oversikter fra statsforvalterne. Ifølge statsforvalterne foreligger det konkrete flytteplaner for 15 av de 22 personene som ønsker en annen boform.

I desember i fjor sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut på høring et forslag om å lovfeste at unge ikke kan bosettes på sykehjem mot sin vilje. I sitt høringssvar peker LHL og LHL Hjerneslag og Afasi på at aldersgrensen for hva som regnes som ung på sykehjem, må heves. De mener også at personer som plasseres på en slik institusjon, må ha gitt eksplisitt samtykke og hatt en reell valgmulighet til en annen boform, og at unntaksbestemmelsene i loven må avgrenses sterkt.

– Når mange kommuner mener at en slik lov ikke er nødvendig, så viser den ferske statistikken at den er tvingende nødvendig. Etter mange år med henstillinger fra Stortinget har kommunene selv ikke løst problemet. Dette handler om å gi dem det gjelder et verdig tilbud og samme valgfrihet som oss andre, sier Skar.

