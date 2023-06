Bekrefter: Hever fortsatt lønn fra Norge Idag

Etter den åpne striden i Norge Idag i fjor, hvor grunnlegger og sjefredaktør Finn Jarle Sæle gikk seirende ut, sluttet flere sentrale ansatte i avisa. Nå avslører Sæle at flere av dem mottok etterlønn.

Dagen omtalte saken først.

Til Vårt Land sier Sæle at Norge Idag brukte to millioner kroner ekstra for å forsøke å dempe konflikten. Flere skal ha fått etterlønn i opptil seks måneder, mens tidligere assisterende redaktør, Bjarte Ystebø, hadde en etterlønnsavtale på ett år.

[ Slik var kampen om kontroll over Norge Idag ]

– Jeg kan bekrefte at jeg fikk ett års etterlønn fra et tidspunkt på sensommeren i fjor, og at jeg til gjengjeld skulle levere noen gjenytelser for selskapet. Jeg tror at det var en god avtale for begge parter, sier Ystebø til Vårt Land.

Ystebø vil ikke oppgi hvor mye etterlønna beløper seg til, men bekrefter at avtalen går ut på at Norge Idag utbetaler vanlig lønn i ett år etter avsluttet arbeidsforhold. Han gikk på dagen i august i fjor etter å ha tapt slaget om kontrollen over avisa på generalforsamlingen i juni.

– Kostet 10 millioner

Sæle hevder også at kampen om kontroll over avisa som utspilte seg i offentligheten i fjor, har kostet avisa 10 millioner kroner. Begge sider samlet fullmakter fra avisas nesten 3.000 aksjonærer, men Sæle gikk altså av med seieren.

– Avslutningsøvelsene til det vi kan kalle hans flokk, var så store at det kostet ti millioner, sier Sæle til Vårt Land.

– Hvordan, helt konkret, førte maktkampen til et tap på 10 millioner?

– I en bedrift skjønner du det med én gang. Hvordan man går med overskudd, hvordan man går med underskudd, hva som skaper vekst i økonomien og hva som blir minus.

Samtidig understreker Sæle at Ystebø kun var utløsermekanismen.

– Hvis det er noen som har ansvaret, så er det de tusen aksjonærene som ga fullmaktene. Selv om de ikke visste hva de gjorde, sier Sæle.

Vårt Land kjenner ikke det nøyaktige tallet på fullmakter til hver side på generalforsamlingen i fjor, men får opplyst av Ystebø at han hadde fullmakt fra rundt 450 aksjonærer.

SJEF: Finn Jarle Sæle er sideordnet sjefredaktør med Trine Overå Hansen i Norge Idag. Her fra Norge Idags utgave av Oslo Symposium i april. (Matilde Solsvik)

Varsler stram økonomi i fem år

Sæle opplyser at Norge Idag ikke har tapt mer enn noen hundre abonnenter og partnere som følge av konflikten, selv om begeistringen har blitt noe lavere i enkelte miljøer.

Ifølge Dagen har abonnent- og annonseinntekter sunket, lønnsutgifter økt og årsresultatet landet på et nedslående underskudd på 4,5 millioner kroner i 2022.

Sæle forklarer også til Dagen at fem av de ti millionene han mener at konflikten kostet, går frem av 2022-regnskapet. Resten vil gå frem av fremtidige regnskap.

– Du kan ikke ha tusen aksjonærer som vil avsette styret og ledelsen i avisen, og spille ut hele den dramatikken, uten at det koster ti millioner. Du kan si at disse aksjonærene halverte aksjeverdiene sine, sier Sæle til Vårt Land, og fortsetter:

– Det kunne kostet tredve, og da hadde avisen vært ferdig. Den muligheten forelå, men vi begrenset skaden til ti millioner. Så det kommer vi til å slite med i hvert fall i fem år til før vi kommer på beina.

[ Ny aksjeoversikt: Sæle-familien fester grepet om Norge Idag ]

Dyrtid kom på toppen

I april ble det kjent at minst to ansatte i Norge Idag har blitt permittert som følge av stram økonomi.

I tillegg til konflikten slo også strømkrise, trykkekostnader, dyrtid og høy rente inn på regnskapet til Norge Idag, på linje med mange andre mediebedrifter i Norge, ifølge Sæle.

Nå ønsker han å øke aktiviteten, med færre folk.

– Hvis vi ikke klarer det, så er aksjesitsen truet slik at den vil kunne få en ny halvering. Så enkelt er det, sier Sæle.

---

Norge Idag

Konservativ, kristen ukeavis med base i Bergen.

Startet opp i 1999 av Finn Jarle Sæle.

Rundt 11.000 abonnenter, utgitt én gang i uka.

Konflikten handlet om hvem som skulle lede avisen etter at Finn Jarle Sæle etter planen skulle trekke seg tilbake. I tillegg var det uenighet om en planlagt aksjeemisjon.

Assisterende sjefredaktør Bjarte Ystebø mobiliserte aksjonærene for å sikre støtte på generalforsamlingen i 2022, men tapte.

---

[ Norge Idag bekrefter: Har permittert ansatte ]