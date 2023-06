Japan øker den seksuelle lavalderen

En ny lov om seksualforbrytelser ble enstemmig vedtatt i nasjonalforsamlingen fredag. Den seksuelle lavalderen i Japan har ikke blitt endret siden 1907.

Sist landet endret lover for seksualforbrytelser var i 2017. Da var det over et århundre siden sist, men flere har ment at lovendringene den gang ikke var tilstrekkelige.

I den tidligere lovgivingen måtte påtalemyndigheten bevise at ofre for seksualforbrytelser var ute av stand til å motsette seg handlingen som følge av vold eller trusler. Det bidro til å legge skylden over på ofrene for ikke å ha ytt nok motstand, mener kritikere.

Den nye loven som ble vedtatt fredag, inneholder en liste over tilfeller der noen kan straffeforfølges for voldtekt, deriblant dersom ofrene var alkohol- eller ruspåvirket, redde, eller dersom de anklagde har utnyttet sin stilling i samfunnet.

