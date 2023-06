Annenhvert år siden 2011 har kretsen rundt avisa Norge Idag arrangert den kristenkonservative konferansen Oslo Symposium. Inntil 2021 satt tidligere assisterende redaktør i Norge Idag, Bjarte Ystebø, i førersetet. Da han trakk seg fra stillingen i kjølvannet av konflikten i fjor, ble det også strid om eierskapet til konferansen.

Både Ystebø og den nåværende ledelsen i Norge Idag mener at de eier navnet «Oslo Symposium». I februar i år søkte begge parter Patentstyret om å få registrere navnet som et beskyttet varemerke med enerett til å bruke det.

Søknadene kom henholdsvis fra organisasjonen Kristenfolket, nå omdøpt til Kristen Media Norge, hvor Ystebø er styreleder, og Kristen Mediaallianse Holding AS, som er et datterselskap av Norge Idag.

Ikke særpreg

I mars ga patentstyret en foreløpig konklusjon om at varemerket Oslo Symposium ikke kunne registreres. Søkerne fikk frist til i begynnelsen av juni til å komme med innsigelser, men ingen av dem har gjort det.

Dermed er saken henlagt, og verken Sæle-fløyen eller Ystebø-fløyen kan gjøre eksklusivt krav på navnet fremover.

Oslo symposium 2021 SYMPOSIUM: Bjarte Ystebø har vært symposiums-general i alle år, her fra Oslo symposium 2021. (Erlend Berge)

I sin foreløpige konklusjon mener Patentstyret at navnet Oslo Symposium ikke oppfyller kravet til særpreg i Varemerkeloven.

«Varemerket består av teksten Oslo Symposium. Oslo er hovedstaden i Norge og Symposium kan bety ‘møte/konferanse’. Merketeksten Oslo Symposium vil kunne oppfattes som en konferanse som finner sted i Oslo», skriver de.

– Det var som forventet. Navnet er for generelt beskrivende til at det er egnet for patent, melder sideordnet sjefredaktør Trine Overå Hansen i Norge Idag til Vårt Land.

Også Ystebø forklarer at han kom til samme konklusjon etter å ha sett Patentstyrets foreløpige vurdering.

– Jeg er ikke overrasket over at ingen fikk tildelt den rettigheten, og har ikke lyst til å bruke verken mer penger eller krefter på et juridisk spor knyttet til dette, sier han til Vårt Land.

– Alle ser at det egentlige Oslo Symposium arrangeres av oss, og det får i denne omgang være tilstrekkelig, legger han til.

Konkurrerende konferanser

Fjorårets generalforsamling i Norge Idag ble åsted for en intens maktkamp der fullmakter fra avisens nær 3.000 aksjeeiere ble avgjørende for utfallet. Bakgrunnen var to konfliktpunkter:

Ifølge Bjarte Ystebø var han lovet å få ta over som sjefredaktør da Finn Jarle Sæle fylte 75 år. Tilbudet kom imidlertid med en klausul om at Sæle ville beholde rollen som publisher, og dette ønsket ikke Ystebø.

NORGE IDAG: Fra høyre: Sidestilte sjefredaktører Finn Jarle Sæle og Trine Overå Hansen møter Israels ambassadør (ryggen til) på årets Oslo Symposium. Til venstre: Medarrangør Frank Søgaard fra De frie evangeliske forsamlinger Oslo. (Matilde Solsvik)

I tillegg var det planlagt en aksjeemisjon, som etter Ystebøs mening ville medføre at Sæle-familien fikk kontroll over avisa. Dette var hovedargumentet for Ystebø da han valgte å ta en åpen konflikt på generalforsamlingen.

Som følge av splittelsen går det i år to forskjellige Oslo Symposium av stabelen. Sæle-fløyens symposium ble avholdt i april, mens Ystebøs er planlagt til august.

– Det er sikkert en kjedelig situasjon for begge parter. Er det aktuelt å skifte navn?

– Nei, vi har ingen sånne planer. Men som med alt annet må vi være åpen for å forandre på ting hvis det er hensiktsmessig, sier Ystebø.

Heller ikke Norge Idag har planer om navneendring for symposiet i 2025, ifølge Overå Hansen.

– Vi fortsetter som vi alltid har gjort med våre prosjekter selv om en medarbeider velger å slutte i Norge Idag, melder hun.

---

Oslo Symposium

Politisk og kristenkonservativ konferanse arrangert hvert valgår siden 2011.

Tidligere symposier er arrangert av organisasjonen Kristenfolket, avisa Norge Idag og organisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ).

Tidligere assisterende redaktør i Norge Idag, Bjarte Ystebø, ledet arbeidet med konferansen.

Etter splittelsen i Norge Idag kjører de to fløyene nå hver sin konferanse. Begge gjør krav på navnet Oslo Symposium.

Sæle-fløyens symposium skjedde helga 21.-23. april.

Ystebø-fløyens symposium er planlagt 18.-19. august.

---

