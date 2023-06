Norsk musikk i klokketårnet på Strøget i København

– Klokkespill er gatens instrument. Så man spiller gjerne det som er dagens tema hvis det skjer noe i samfunnet, sier Ørjan Horn Johansen til NTB.

Nordmannen (fra Brønnøysund) har i 25 år vært organist i Helligaandskirken midt på Strøget i København. Torsdag kommer det norske kongeparet til byen, og da kunne han ikke la være å ta over med en liten norsk konsert som vil strømme utover turistgaten.

– Jeg skal spille «Springdans» og «Ska du gifta deg I morgo?». Men også noe mer kjent, blant annet «Våren» av Edvard Grieg. Det er et veldig vakkert stykke som de fleste nordmenn kjenner til, sier Johansen.

Drikker øl og hører klokkemusikk

Dermed kan norske turister få seg en liten overraskelse i den danske hovedstaden.

Organisten forteller at det ofte er nordmenn innom kirken – det dukker nemlig stadig opp norske kroner i kollektkassen. Nordmenn observeres også i området jevnlig.

– Det er en del turister som kommer med danskebåten. Konen drar og shopper, og mennene sitter på Dubliner ved siden her og hører klokkemusikk og drikker øl, sier Johansen og ler.

Han forteller at det også blir et norsk tilsnitt på en musikkandakt de skal holde torsdag.

– Da skal jeg spille «Norsk dans nr. 2» av Edvard Grieg på orgel. Den er også kjent som Norge Rundt-melodien, sier han.

Hedret Jahn Teigen

Det er heller ikke første gang det strømmer norske toner ut av klokketårnet. Da Jahn Teigen døde i 2020, hedret organisten ham med å spille låten «Adieu» fra klokketårnet.

Johansen synes selv at han har en helt strålende jobb.

– Jeg var så heldig å få den da jeg var 28 år. Jeg kommer til å fortsette her, fordi det er en fantastisk jobb. Jeg kommer til å sitte her og spille til jeg blir 70 år, så jeg har bare 16 år igjen. Det har vært en stor glede og inspirasjon å jobbe her, og spille på orgelet og klokkespillet, sier han.