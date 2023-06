Ingen beklagelse fra Mehl i redegjørelse om 25. juni-angrepet

– Regjeringen fordømmer handlingene 25. juni og holdningene som ligger bak. Og regjeringen tar ansvar for når det kreves. Regjeringen tar ansvar for å rette opp det som gikk galt de dagene i juni, sa justisministeren da hun redegjorde for hvordan regjeringen følger opp den knusende evalueringen av politiet og PSTs håndtering av masseskytingen.

Fra mange hold har det kommet klare forventningene til at også regjeringen må beklage at det har sviktet.

I redegjørelsen til Stortinget brukte Mehl tid på å tydeliggjøre at det er de som står bak angrepet, som har ansvaret. Hun framhevet spesielt at dette er viktig.

– Det er de som står bak angrepet som bærer ansvaret for angrepet ene og alene. Det er han som tok våpen med seg i sentrum og skjøt vilt rundt seg og den eller de som var sammen med ham om det, sa hun.

Hun viste til at man i andre lignende saker har kommet så langt at saken er behandlet i rettsvesenet ett år etter hendelsen. Det har man ikke denne gangen, og det gjenstår mange spørsmål, påpekte justisministeren.