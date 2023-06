Den amerikanske forfatteren Cormac McCarthy er død

McCarthy døde i dag i hjemmet sitt i Santa Fe i New Mexico, skriver Publishers Weekly på Twitter. Ifølge hans forlag Penguin Random House døde han av naturlige årsaker.

McCarthy er blant annet kjent for bøkene «The Road», «No Country for Old Men» og «Blood Meridian».

Filmatisert

Flere av bøkene hans er filmatisert. Blant dem «All the Pretty Horses» (2000), regi Billy Bob Thornton, «No Country for Old Men» (2007), regi Ethan og Joel Coen og «The Road» (2008), regi John Hillcoat.

I fjor vår ble det kjent at «Blood Meridian», en mørk og voldelig historie som av mange anses som hans beste roman, også skulle filmatiseres.

Mager og poetisk litteratur

«Skjønnlitteraturen hans var mager og poetisk, gripende, men likevel usentimental», skriver Harrison Smith i The Washington Post.

Han trekker fram at noen litteraturkritikere kalte den Pulitzer-vinnende forfatteren en arving til William Faulkner og Herman Melville, forfattere som han delte temaer om lidelse, blodsutgytelse og skjebne med.

Vokste opp i Tennessee

McCarthy ble født 20. juli 1933 i Providence, Rhode Island, men vokste først og fremst opp i Tennessee.

Så sent som i fjor høst ga han ut to romaner – «The Passenger» og «Stella Maris» – i løpet av en måned i USA. Romanene var forfatterens første siden den postapokalyptiske «The Road» i 2006.

