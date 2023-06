Bare få dager før vedtak i Stortinget, fikk SV og regjeringspartiene landet avtale om revisjon av statsbudsjettet. SV er storfornøyd med at barnetrygd og sosialhjelpssatser samlet økes med rundt 1,2 milliarder kroner.

– Den årlige barnetrygden er nå tre tusen kroner høyere enn den var i 2022, sa SVs finanstalskvinne Kari Elisabeth Kaski da enigheten ble presentert i Stortinget tirsdag formiddag.

Da revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem midt i mai, flyttet Ap/Sp-regjeringen 1,5 milliarder klassiske bistandskroner til såkalt ODA-godkjent bistand: Mottak av flyktninger her hjemme.

SV fikk bare flyttet 90 millioner av dem tilbake.

Dermed blir en rekke poster rettet mot den fattige verden redusert i budsjettåret 2023.

Jubler over barnetrygd-satsing. – Sårt tiltrengt

Men for fattige familier og folk i sosialt utenforskap mener alle de tre «budsjettpartiene» at avtalen de har gjort vil gjøre en forskjell. Dessuten settes det av 300 millioner kroner til en rekke klimatiltak.

Økningen i barnetrygd blir på 200 kroner måneden for barn mellom seks og 18 år.

– Det er beinhard realpolitikk. Vi vet at en slik økning er så tiltrengt. En økning i barnetrygden slår rett inn i barnefamilienes økonomi og bidrar til at færre vokser opp i fattige familier, sa Kaski under pressekonferansen i Vandrehallen.

Og i pakken av sosiale grep løftes alle sosialhjelpssatsene med ti prosent. Totalt økes utgiftene i statsbudsjettet med 2,1 milliarder kroner, samtidig som det gjøres kutt på 560 millioner.

I HAVN: Siden slutten av mai har Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) forhandlet om revidert nasjonalbudsjett. Tirsdag formiddag presenterte de enigheten i Vandrehallen. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Ble viktigere å prioritere fattigdom og fordeling

Men i motsetning til i fjor har ikke SV satset like hardt for å unngå at bistandskroner brukes til hjemlig flyktninghjelp. Etter at fire milliarder i fjor vår ble flyttet fra bistand til flyktninger, kjempet SV 2,5 av milliardene tilbake.

– Hvorfor har partiet ikke denne gang kjempet like hardt for å stoppe at kroner flyttes fra den fattige verden?

– Vurderingen vår har vært at vi har nådd målet for bistand på 1 prosent. Da var det viktigere for oss å prioritere fattigdom og fordeling i Norge. Samt kampen mot klimaendringene, svarer Kaski.

Hun trekker frem at SV har fått reversert et kutt i bistand til såkalt «sivilt samfunn». Der er altså millioner kroner rettet opp.

---

Avtale i boks

Siden slutten av mai har regjeringspartiene Ap og Sp forhandlet med SV for å få flertall for revidert nasjonalbudsjett.

SV er regjeringspartienes foretrukne partner i Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett vedtas i Stortinget fredag. Det er siste møtedag i Stortingets vårsesjon.

---

Barn foran bistand, denne gang?

Den summen var en seier SV fikk under fjorårets budsjettforhandlinger.

– Vi kunne ikke akseptere at de kuttet i vår økning, påpeker Kaski.

– Men spissformulert: SV har altså denne gang valgt barn foran bistand?

– Vi har prioritert fordeling og klima. Det har vært vel så viktig denne gangen, når vi jo samtidig har en historisk satsing når man inkluderer Ukraina-pakken.

KrF-Ropstad besk mot SVs innsats

Initiativet til Ukraina-pakken kom i avtalen om statsbudsjettet i fjor høst. Hele Stortinget står nå bak.

Med alle sine mekanismer sikrer den at norsk bistand i år er på 1 prosent av BNI (bruttonasjonalinntekten). Inkludert er også en ekstrasatsing på fem milliarder i år til land som blir skadelidende av krigen.

KrFs finanstalsmann Kjell Ingolf Ropstad er besk mot SVs innsats i bistandskampen.

– Det er svært skuffende at SV ikke får rettet opp kuttene. Det betyr at kutt på nesten halvannen milliard blir stående. Det rammer blant annet helse – og utdanning for barn, sier han til Vårt Land.

ARG; I en pressemelding bruker KrF ordet «bistandskollaps». Finanstalsmann Kjell Ingolf Ropstad var kritisk til det han hørte da budsjettavtalen ble presentert. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Her er kutt som ikke ble rettet opp

Han anklager de tre partiene for å svikte verdens fattige og stempler kuttene som «usolidariske». I en pressemelding omtales avtalen som en «bistandskollaps».

Med SV og Ap/Sps avtale blir spesielt disse bistandspostene redusert i 2023:

Utdanning: Ned 152,4 millioner kroner.

Ned 152,4 millioner kroner. Sivilt samfunn: Etter SV-innsats justert noe opp, men i sluttsum 150 millioner lavere:

Helse: 352,3 millioner kroner mindre enn i høstens statsbudsjett.

Men grønne grep er tatt. Tror det blir kutt i klimagasser

Avtalen flytter penger til større klimastatsinger, blant annet 100 millioner hver til Enova og Klimasats. Dessuten settes det av 138 ekstramillioner kroner til store kollektivprosjekter.

SV hadde ønsket seg større grep, men endringene sikret en avtale. Kaski mener den sikrer kutt i klimagasser.

– Vi regner på detaljene nå, for budsjettarbeidet var avsluttet ved midnatt. Vi vet at utslippskuttene neste år blir vesentlig høyere. Til neste år snakker vi om 300.000 tonn i ekstra utslippskutt, sa Kaski til pressen.

Jubler for skogvern-millioner. – Aldri før blitt satset slik

Ved budsjettrunde etter budsjettrunde har midlene til skogvern blitt forsøkt kuttet av regjeringen. Nå har SV forhandlet inn en økning på hele 100 millioner kroner.

– Aldri før har det tidligere blitt satset så mye på skogvern. Det har vært en viktig sak for oss. Vi må huske på at halvparten av de utrydningstruede artene i Norge bor i skogen. Da blir vern av skog viktig. Endelig har vi fått snudd stadige kutt til en kraftig økning, sier SVs miljøtalsmann Lars Haltbrekken til Vårt Land.