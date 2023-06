– Det er et usselt kutt – og det er svært provoserende at de fortsetter kampen mot mangfoldet, sier KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Årlig bevilger regjeringen et eget kapital- og husleietilskudd til private skoler. Ordningen sikrer vedlikehold og rehabilitering av bygg samt husleie.

I 2021 fikk skolene 113,3 millioner kroner via ordningen. Etter at Støre-regjeringen overtok i 2021, er ordningen barbert ned til vel 72 millioner kroner i 2022 og 2023.

Da regjeringen la fram forslaget til revidert nasjonalbudsjett i mai, fant den rom for å øke summen med 1,5 millioner kroner – opp fra 72.619.000 til 74.170.000 kroner.

Økningen ble begrunnet med «ekstraordinær prisjustering».

Det er svært provoserende at de fortsetter kampen mot mangfoldet — Kjell Ingolf Ropstad, KrF

KrF: Ideologien trumfer

En måned senere blir økningen strøket når regjeringspartiene Ap og Sp ble enige om revidert nasjonalbudsjett med SV.

– Dette er nok et angrep på friskolene. Akkurat her tror jeg ideologien trumfer igjennom, sier Ropstad, og legger til:

– For halvannen million er jo «peanuts» i et statsbudsjett. Men kronene betyr jo svært mye for disse skolene.

ENIGHET: Kari Elisabeth Kaski (SV), Eigil Knutsen (Ap) og Geir Pollestad (Sp) er kommet til enighet i revidert nasjonalbudsjett.

SV-forslag ble avvist

Totalt økes utgiftene med 2,1 milliarder kroner gjennom revidertavtalen, mens det samtidig gjøres kutt på 560 millioner kroner.

– Når «alt annet» får ekstra penger – hvorfor skal bare noen kristne skoler rammes på denne måten?

Vårt Lands spørsmål går til SVs finanspolitiske talskvinne, Kari Elisabeth Kaski:

– Det er ikke bare dem, vi har jo også redusert i næringstilskudd. Regjeringen kom med noen forslag om hvor vi ikke trengte foreta prisjusteringer. SV hadde andre inndekningsforslag, men de var ikke spiselige for regjeringspartiene.

Sp: Alle kutte er vanskelige

Senterpartiets finanspolitiske talsmann, Geir Pollestad, forsvarer skolekuttet:

– Vi har vurdert de kuttene det er mulig å ta. Alle kutt er vanskelige. Det handler ikke om å ramme private skoler, men å kutte der vi gir noen støtte. Det er likhet med andre kutt i tilskudd på utdanningssektoren.