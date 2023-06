– Den ene tingen Lesly (det eldste barnet) har gjort helt klart for meg, er at moren hennes var i live i fire dager etter flystyrten, sa de to yngste barnas far, Manuel Miller Ranoque, søndag.

Fire barn i alderen 13, 9, 5 og 1 år ble i forrige uke funnet i Amazonas-jungelen etter å ha overlevd en flystyrt 1. mai. Piloten, moren og en annen voksen døde.

– Før hun døde sa moren deres noe slikt som: «Dere må komme dere vekk herfra. Dere vil se hvilken mann deres far er, og han vil vise dere den samme kjærligheten jeg har vist dere, sa Miller Ranoque.

Overlevde på frø og frukt

Barnas mor, Magdalena Mucutuy, var en urfolksleder. Barnas kunnskap om jungelen hjalp dem overleve i de 40 dagene før de ble funnet.

– Det at disse barna overlevde, er et tegn på kunnskapen og forholdet de har til naturen som de har lært av moren sin, sier Luis Acosta i den nasjonale organisasjonen for urfolk i Colombia.

Barna spiste frø, frukt, rotfrukt og planter de visste var spiselige, for å overleve, ifølge Acosta. Det var 13-åringen som tok seg av søsknene gjennom tiden i jungelen.

– Det er takket være henne, hennes mot, lederskap, omsorg og kunnskap om jungelen, at de tre andre var i stand til å overleve, sa forsvarsminister Ivan Velasquez etter å ha besøkt barna på sykehus i helgen.

Første ord: «Jeg er sulten»

«Jeg er sulten» og «mor er død» var det første barna sa til redningsgruppen som fant dem forrige uke.

– Den eldste datteren, som bar den minste i armene sine, løp mot meg. Da sa hun: «Jeg er sulten», forteller Nicolas Ordonez Gomes, en av redningsarbeiderne, i et TV-sendt intervju til kanalen RTVC søndag

Deretter fant de en av guttene som skal ha ligget på bakken. Ifølge dem sa gutten: «Moren min er død».

– Vi svarte dem i positive ordelag og sa at vi var venner, at vi var blitt sendt hit av familien deres – faren, onkelen. Vi sa at vi var familie, la Ordonez Gomes til.

Behandles på sykehus

Redningsarbeiderne hadde lagt bak seg 2600 kilometer da de fant barna. I tillegg til å huse både jaguarer, slanger og andre farlige dyr, holder også væpnede gjengmiljøer til i jungelen.

Flere hundre personer – mange av dem urfolk – har deltatt i leteaksjonen.

Barna har mindre alvorlige skader og ernæringsmangel etter dagene i regnskogen. De behandles ved et militærsykehus i Colombias hovedstad Bogota.

President Gustavo Petro og forsvarsminister Ivan Velasquez besøkte dem på sykehuset i løpet av helgen. De sa at barna har det greit etter forholdene, men at de ikke klarer å spise normal mat ennå.