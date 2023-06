KrF bytter side i Bergen – vil samarbeide med Høyre

Forrige uke var hovedstyret i Bergen KrF samlet for å diskutere veien videre etter valget. Et samlet hovedstyre gikk da inn for å samarbeide med Høyre, skriver KrF i en pressemelding.

Partiet er åpen for ulike konstellasjoner for å sikre flertall på høyresiden.

– Vi tror Bergen trenger et byrådsskifte. Vi har gjennom flere år samarbeidet godt med Arbeiderpartiet og er stolt over de gjennomslag vi har fått. Men et prosjekt med tyngdepunkt til venstre for Arbeiderpartiet er ikke det Bergen trenger. Derfor vil vi søke samarbeid med Høyre etter valget, sier gruppeleder og førstekandidat Joel Ystebø.

Parti i vippeposisjon

KrF har en mangeårig historie med samarbeid til Høyre. I Perioden 2003–2007 satt partiet i byråd med Høyre og Venstre, og etter kommunevalget i 2007 fortsatte samarbeidet med Høyre og Frp.

Etter å ha sittet i byråd i nesten 40 år, trakk KrF seg fra samarbeidet på borgerlig side i 2014. Bakgrunnen var striden rundt bybanen. Etter valget året etter skiftet KrF side og dannet byråd sammen med Arbeiderpartiet og Venstre.

Høyre forsøkte å lokke KrF over til borgerlig side ved kommunevalget i 2019, men lyktes ikke. Høyre skal ha fristet med både friskoler og skolegudstjenester, men KrF holdt seg til planen om å fortsette med Ap og Venstre.

Ser størst gjennomslag på borgerlig side

Nå ser imidlertid KrF at potensialet for gjennomslag er større på høyresiden. Ystebø trekker fram mer valgfrihet for barnefamilier, bedre oppfølging av pårørende og en by som skal være «god å tro i».

– Fra vi gikk ut av byrådet august i fjor, har vi konsentrert oss om å møte velgere, utvikle politikk og stake ut en retning inn mot kommende valg. Vi ser bedre målinger, stor entusiasme og engasjement for KrFs politikk i Bergen. Nå er vi klar for å kjempe om flere mandat og større gjennomslag de neste fire årene, sier Ystebø.