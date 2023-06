46 drept i angrep mot flyktningleir i Øst-Kongo

Militsgruppen Codeco anklages for å stå bak angrepet mot Lala-leiren, og FN-styrken i Øst-Kongo (MONUSCO) bekrefter at over 45 mennesker er drept og flere titall er såret.

En talsmann for lokale myndigheter opplyser at det er funnet 46 drepte etter angrepet, 23 av dem barn. Det letes fortsatt etter flere ofre og fryktes at tallet på drepte vil stige.

Lala-leiren ligger bare 5 kilometer fra en av MONUSCOs militærbaser i området.

Codeco er en av rundt 120 militsgrupper som er aktive i Øst-Kongo. Gruppen hevder å beskytte lendu-folket mot angrep fra en annen etnisk folkegruppe, hema, samt fra den kongolesiske hæren.

Lørdag angrep Codeco-militsen en militærbase i Djukoth-området og drepte sju sivile.

Militsen anklages også for å ha stått bak massakren på over 60 andre internt fordrevne i Ituri-provinsen.