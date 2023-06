Pridefesten i USA forstyrres av hets og trusler: – Tilbake til 60-tallet

Det er særlig i delstater hvor politikerne har innført lover som innskrenker rettigheter for skeive, at problemet er stort, ifølge arrangørene.

I Houston har arrangøren av pridefeiringen sett seg nødt til å skalere ned arrangementene. Det er blant annet på grunn av økte utgifter til forsikring og sikkerhet.

Houston har vanligvis hatt den største pridefeiringen i konservative Texas.

– Vi har bestemt oss for å avlyse festivalen i år, sier Kendra Walker, president i Pride Houston 365.

Frykter noen få

Avgjørelsen ble tatt i januar samtidig som lovmakerne vedtok restriksjoner i kjønnsbekreftende behandling samt for dragforestillinger. Men pridearrangører rundt om i USA og Canada sier de sliter med det samme.

Særlig utgiftene til sikkerhet og forsikring har økt kraftig i takt med hatprat rettet mot miljøet.

– Det trenger bare å være noen få som ikke kan skille virkelighet fra fantasi, og det er der faren kommer inn, sier Walker.

– Betydelig trussel

Hun omtaler det som en betydelig trussel og viser til høyreekstreme som planla et opprør på et pridearrangement i Idaho i fjor.

Florida er blitt et episenter for den såkalte kulturkrigen. Der har konservative Ron DeSantis fått gjennomslag for politikk som hindrer barn å få informasjon om LHBT.

Tampa Pride har avlyst en utendørs festival fordi bidragsytere fryktet å bli rammet av de nye lovene.

– Jeg var ikke klar over at det skulle skape så store forstyrrelser, sier Carrie West i Tampa Pride.

Pedofili og satanisme

I sosiale medier flommer det over at hetsende innlegg. Det er blant annet konspirasjonsteorier om at LHBT-miljøet er knyttet til pedofili og satanisme.

– Vi lever ikke i en tid der vi bare kan skille det som skjer online fra den virkelige verden, sier Ari Drennen i den liberale medievakthunden Media Matters for America.

Samtidig er det mange pridearrangementer som går som planlagt med tusenvis av deltakere. Miljøet har vært utsatt for hets i tiår og mange har bygget opp en motstandsevne.

– Det er brede trusler og det kommer definitivt fra anti-woke-folk og deres oppfordringer til følgere om å forstyrre arrangementer. Men vi har veldig robuste sikkerhetsplaner og har hatt det i flere år. Så det er akkurat som vanlig, vil jeg si, sier David Clarke, talsperson for NYC Pride i New York.

– Tilbake til 60-tallet

PJ Ashley, president for Sanctuary of the Treasure, sier at hun fikk sterke reaksjoner etter at hun la ut en post om at pridefeiringen i Port St. Lucie var avlyst.

– Folk begynte å komme med kommentarer om «grooming» av barn, sier hun.

Undersøkelser viser at støtten til LHBT-miljøet nå er lavere i USA enn den var på høyden av LHBT-bevegelsens gjennomslag.

Ashley sier hun snakker med flere eldre som sier de føler at de har gått tilbake i tid.

– De føler at de er redde for å komme ut og si noe nå. Så det er tilbake til 1960-tallet. Alt de har kjempet for, taper vi nå, sier hun.