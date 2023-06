Ordføreren i Bergen etter nye pridetrusler: – Jeg blir sint av dette!

– Jeg blir sint av dette! Både truslene mot Redd Barnas barnepride og denne saken viser hvor viktig disse arrangementene er, sier ordføreren til NTB.

Hun forteller at i paraden lørdag demonstrerte Bergen at kjærlighet og toleranse alltid vinner over fordommer og hat.

– Nå må alle huske at støtten og solidariteten også trengs de 364 andre dagene i året, sier Engø.

Engø får støtte av byrådsleder Rune Bakervik (Ap).

– Dette er rystende, og det er verdt å minne om at slike trusler rammer det skeive miljøet året rundt, ikke bare under pride, sier byrådslederen til Bergens Tidende.

Bakervik sier til avisen at han selv gikk i paraden i går, og at han der fikk se «det rake motstykket til den slags grums»:

– En gigantisk folkemengde som sto opp for kjærlighet og mot hat. Det var helt nydelig, og så må vi huske at samhold, solidaritet, respekt og toleranse gjelder hele tiden, hele året rundt.

En mann i 20-årene er pågrepet for å ha fremsatt trusler mot lørdagens parade.