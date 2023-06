86-åringen har også kunnet gjøre litt arbeid mens han satt i stolen, samt snakket i telefon med moren til et barn han døpte under et tidligere sykehusopphold i mars, ifølge Vatikanet.

Legeteamet på sykehuset sier også at paven er på bedringens vei og at rekonvalesensen går i vanlig tempo med tanke på operasjonen og pavens alder og helse.

Frans uttrykte sin takknemlighet for de mange som har bedt for ham og ønsket god bedring.

(©NTB)