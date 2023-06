Mehl: Fire spor kunne i teorien ha bidratt til å forhindre angrepet

Justisministeren sa på en pressekonferanse torsdag ettermiddag at hun forventer at PST tar dette på største alvor. I rapporten får Politiets sikkerhetstjeneste krass kritikk for sin håndtering i forkant av hendelsen.

– Jeg vil også be politiet og PST om at tiltakene som kan gjøres umiddelbart iverksettes med en gang, sa hun.

Justisministeren understreket at hun føler med den frykten mange skeive har følt etter angrepet 25. juni i fjor.

– Til dere vil jeg si, på vegne av meg selv og hele regjeringen: la det ikke være tvil om at vi ser dere. Vi er der for dere. Vi skal gjøre alt vi kan for å beskytte dere.

[ Masseskyting kunne vært unngått ]