Evalueringsrapport: Politidirektøren får kritikk for å ha avlyst solidaritetsmarkering

I rapporten står det at politidirektøren overprøvde Oslo politidistrikts operative vurdering av sikkerheten under solidaritetsmarkeringen. Hun besluttet å anbefale avlysning av markeringen basert på informasjon fra PST-sjefen som ble formidlet i et møte i regjeringens sikkerhetsutvalg (RSU), heter det i rapporten.

Dette ble ikke drøftet med Oslo politidistrikt, selv om det bare var politidistriktet som hadde full oversikt over de planlagte og mulige sikkerhetstiltakene under markeringen.

[ «Vi må slutte å bagatellisere homohat» ]

Politimesteren i Oslo, nåværende PST-sjef Beate Gangås, ble ikke kjent med grunnlaget for politidirektørens beslutning om å anbefale avlysning av solidaritetsmarkeringen, før etter at politimesteren hadde sørget for at beslutningen ble kjent i offentligheten.

Beslutningen om å avlyse solidaritetsmarkeringen var i strid med forsamlingsfriheten etter Grunnloven § 101 og EMK artikkel 11, ifølge rapporten.