Solid borgerlig flertall på ny måling

Borgerlig side med Høyre, Frp, KrF og Venstre er fullstendig overlegen på målingen som Opinion har utført for FriFagbevegelse, Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) og Dagsavisen i juni.

Ap måles til bare 17,6 prosent hele 8,7 prosentpoeng lavere enn valgresultatet i 2021. Sp får 5,7 prosent. Ved valget for to år siden fikk partiet 14,5 prosent.

Rødt faller fra 7 til 5 prosent, MDG er fortsatt under sperregrensen og både Venstre og Kristelig Folkeparti måles til 4,5 prosent.

En test for Ap

– Trenden går i feil retning for de rødgrønne. Samtidig er det tradisjon for at Ap gjør gode valgkamper og klarer å mobilisere velgerne. Det blir en test for partiet om de klarer det også i år, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning, til FriFagbevegelse.

Men han er ikke optimist på vegne av venstresiden:

– Det ligger ikke an til noen klare endringer i dynamikken i nærmeste framtid, konkluderer han.

Differansen mellom de borgerlige og de rødgrønne har økt med hele 5,6 prosentpoeng – fra 9,5 prosentpoeng i mai til 15,1 prosentpoeng i juni.

Frp og Høyre mangler ett mandat

Høyre og Frp får alene 84 mandater, ett mandat unna flertall sammen. Dagens to regjeringspartier mister 31 og ender på 45.

Hele målingen (endring fra forrige måned i parentes):

Ap 17,6 (-0,4), SV 8,2 (+0,2), Rødt 5 (-2,0), Sp 5,7 (-0,8), KrF 4,5 (+0,3), Venstre 4,5 (+0,3), MDG 3,8 (+0,1), Høyre 31,8 (+1,5), Frp 14,1 (+0,7), andre partier 4,9 (+0,2).

Målingen er basert på 1000 telefonintervjuer og er gjennomført fra 30. mai til 5. juni. Resultatene må tolkes innenfor feilmarginer som varierer mellom 1 og 3 prosentpoeng.

(©NTB)