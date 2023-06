Historisk svak kommunemåling for Ap

Målingen er ment å gi et nasjonalt bilde på stemningen før høstens kommunevalg. Ap har lenge ligget høyere på kommunemålingene enn stortingsvalgsmålingene, men de siste to månedene har trenden snudd i Kantars målinger for TV 2.

­­­– To måneder på rad er denne avstanden mellom de to målingene blitt klart mindre. Det kan tyde på at velgerne er i ferd med å bestemme seg, sier TV 2s tallanalytiker Terje Sørensen.

Nå får partiet en oppslutning på 19,7 prosent. Nestleder og næringsminister Jan Christian Vestre sier at de er et lag som er motivert for valgkampen og at det er nå den virkelig starter.

Flertall for de blå

I Kantars stortingsmåling som er utført samtidig, får Ap en oppslutning på bare 18 prosent etter en nedgang på 1,8 prosentpoeng. De borgerlige får der et flertall på 93 mandater.

Hele kommunemålingen (endring fra forrige måned i parentes): R 5,6 (+1,9), SV 6,5 (-1,2), Ap 19,7 (-1,2), Sp 9,4 (-1,2), MDG 4,7 (-0,6), V 4,7 (+0,8), KrF 3,9, H 29,2 (+0,2), Frp 10,1 (+1,5), Andre 6,2 (-0,2).

Undersøkelsen er utført i perioden 31. mai til 2. juni og 984 personer er spurt. Feilmarginen er mellom 1,5 og 3,2 prosentpoeng.