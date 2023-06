FN oppretter arkiv over forbrytelser begått av IS i Irak

FNs organ for å granske IS-forbrytelser begått i Irak (Unitad) begynte sitt feltarbeid for fem år siden.

– For oss er det helt åpenbart at vi bare ved å jobbe sammen med irakiske myndigheter, særlig med vår kolleger i det irakiske rettsvesenet, kan sikre suksess for Unitad, sier FNs sjefetterforsker Christian Ritscher.

FN-etterforskerne har samlet beviser for en rekke forbrytelser, blant annet drap, tortur, massevoldtekter, slaveri og folkemord.

Må stilles til ansvar

Ritscher understreker viktigheten av å stille dem som sto bak slike «avskyelige internasjonale forbrytelser», til ansvar og straffe dem «gjennom bevisbaserte rettssaker ved kompetente domstoler».

– Jeg kan forsikre om at det ikke er mangel på beviser for de forbrytelser som IS begikk i Irak, sier han.

– De hadde et omfattende byråkrati som dokumenterte alt, og de førte et statslignende administrativt system, sier Ritscher.

Unitad har derfor innledet et enormt prosjekt for å digitalisere og arkivere IS-dokumentene.

– Dette for å sikre at bevisene er tilgjengelige for en kompetent domstol, uansett om det er i Irak eller et annet land, sier Ritscher.

8 millioner dokumenter

Hittil har Unitad digitalisert 8 millioner dokumenter de har fått fra irakiske myndigheter, og det neste steget blir å etablere et sentralarkiv som består av digitaliserte beviser, sier han.

Dette arkivet vil ifølge Ritscher bli lansert om få dager, og det vil rent fysisk bli plassert hos Iraks øverste juridiske råd.

(©NTB)