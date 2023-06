Tusenvis evakueres fra flomrammede områder sør i Ukraina etter demningskollaps

Hva som forårsaket kollapsen, er ennå ikke fastslått. Men uverifiserte bilder i sosiale medier synes å vise en rekke eksplosjoner ved den 30 meter høye og over 3 kilometer lange demningen på Dnipro-elva, mens andre viser store vannmasser som fosser ut.

Tirsdag formiddag ble det meldt om oversvømmelse i flere landsbyer i Kherson fylke.

Ukrainas riksadvokat Andrij Kostin sier at over 40.000 mennesker står i fare for å bli rammet av oversvømmelser.

– Så langt er 17.000 i ferd med å evakueres, men ytterligere 25.000 bør evakuere, sier han.

APTOPIX Russia Ukraine War Kherson-innbygger Tetiana holder kjæledyrene sine, Tsatsa og Chunya, mens hun står inne i huset sitt som ble oversvømt etter at Kakhovka-demningen angivelig ble sprengt natt til tirsdag. (Evgeniy Maloletka/AP)

– Veien tatt av flom

Ukrainsk politi har frigitt en video som viser redningsmannskaper som redder en eldre kvinne og flere hunder fra flomrammede landsbyer.

– Jeg ble evakuert fra landsbyen Antonivka. Både den lokale skolen og stadion ble oversvømt. Veien ble tatt av flom, og bussen vår ble stående fast, sier 67 år gamle Lidia Zubova til Reuters mens hun venter på å ta toget ut av byen Kherson.

Mens vannet steg, anklaget Ukrainas innenriksminister Ihor Klymenko Russland for å beskyte områder der folk ble evakuert og at to politifolk ble såret.

Zaporizjzja overvåkes tett

Kakhovka-dammen, som har vært under russisk kontroll siden i fjor vår, forsyner den russiskokkuperte Krim-halvøya med drikkevann og det russiskokkuperte Zaporizjzja-kraftverket med kjølevann.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) er det ingen umiddelbar fare for sikkerheten ved atomkraftverket, som er Europas største.

Ukrainas atomenergibyrå Energoatom opplyser også at situasjonen ved atomkraftverket er under kontroll, men at den ødelagte demningen kan utgjøre en fare om vannstanden faller ytterligere.

Atomkraftverket ligger på oversiden av den ødelagte demningen, og tirsdag ettermiddag hadde vannstanden i området falt med 2,5 meter. Det er ventet at den kan falle med ytterligere 4,5 meter.

Anklagene hagler

Ukrainsk etterretning hevder at det var Russland som sprengte demningen, angivelig i panikk for å bremse en ukrainsk militæroffensiv. De kaller hendelsen en åpenbar terrorhandling og krigsforbrytelse.

Russland avviser dette og hevder demningen ble ødelagt i et ukrainsk rakettangrep. Enkelte russiske tjenestemenn antyder samtidig at demningen kan ha gitt etter av seg selv.

Den russisk-installerte Kherson-guvernøren Vladimir Saldo mener derimot at ukrainerne ødela demningen for å få søkelyset bort fra det han hevder har vært en feilslått ukrainsk motoffensiv i Øst-Ukraina.

Verken Ukrainas eller Russlands påstander er verifisert av uavhengige kilder.

APTOPIX Russia Ukraine War To gutter forsøker å sykle gjennom de store vannmassene i en landsby i Kherson-fylket tirsdag. (EVGENIY MALOLETKA/AP)

– Et triks siden tidens morgen

Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høgskole, har liten tro på teoriene til Saldo og andre russiske tjenestemenn. Han mener demningsbristen vil få katastrofale følger for Ukraina, og at særlig én ting peker mot Russland.

– Russerne har jo minelagt broen. Det er jo velkjent. Spørsmålet er hvorfor de har minelagt den i utgangspunktet? Det er jo fordi det er del av en plan om å sprenge den, gitt en trussel fra ukrainerne, sier han til Aftenposten.

Ifølge Rasmus Dahlberg, lektor ved Forsvarsakademiet i Danmark, er en eventuell sprengning av Kakhovka-demningen et eksempel på «total krig», som vil si at sivilbefolkningen brukes som våpen.

– Det er et meget effektivt militærstrategisk verktøy å sprenge demninger, og det har vært et triks siden tidenes morgen, sier han til nyhetsbyrået Ritzau.

Ekspert: Neste døgnet avgjørende

Det er bygget seks demninger langs Dnipro-elva i Ukraina, og ukrainske myndigheter kontrollerer fem av disse. Kakhovka-demningen ligger lengst ned, i et område okkupert av russiske styrker.

Området som nå rammes, er stort. Både jordbruk, industri og sanitærsystemer kan gå dukken i vannmengdene.

De neste 24 timene vil være avgjørende for hvor stor skade bygninger, boliger og jordbruk vil ta, ifølge en svensk ekspert.

– Når en demning ryker på denne måten, kan det gi bølger på opptil fire meter, så det haster med å evakuere de berørte i området, sier Nadhir Al-Ansari, professor ved Luleå tekniska universitet og ekspert på demninger, til nyhetsbyrået TT.

Russia Ukraine War Satellittbilde viser den revnede Kakhovka-demningen sør i Ukraina. (AP)

– En krigsforbrytelse

Reaksjonene fra omverden har ikke latt vente på seg, og FNs sikkerhetsråd hasteinnkalte til et møte tirsdag kveld for å drøfte situasjonen. Nato-sjef Jens Stoltenberg reagerer kraftig på ødeleggelsen av demningen.

– Dette setter tusenvis av sivile i fare og forårsaker store miljøskader. Dette er en opprørende handling, som igjen viser brutaliteten av Russlands krig i Ukraina, skriver han på Twitter.

EU-president Charles Michel retter også en anklagende pekefinger mot Russland og kaller ødeleggelsen av demningen en krigsforbrytelse.

Storbritannias utenriksminister James Cleverly, som tirsdag var på besøk i Ukraina, er mer tilbakeholden med å fastslå hvem som ødela demningen.

– Det er for tidlig å foreta noen form for meningsfull vurdering av detaljene, sier han.

(©NTB)