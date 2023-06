Sanna Sarromaa innrømmer at hun gikk for langt med Utøya-kommentar

I podkasten «Wolfgang Wee Uncut» kommenterte Sarromaa, som ikke er ukjent med å komme med kontroversielle uttalelser, med kraftig kritikk mot regjeringens skolepolitikk.

«Du er kunnskapsminister. Ok, du har klart å fullføre videregående skole, og utover det er den eneste kvalifikasjonen at du har overlevd Utøya», var en av uttalelsene som fikk det til å gløde i sosiale medier, skriver Dagbladet.

Flere personer, deriblant politikere, reagerte kraftig på Sarromaas kommentar både på Twitter og Facebook.

Nå legger Sanna Sarromaa seg flat og ber om unnskyldning.

– Jeg legger meg helt flat og det var absolutt ikke meningen å såre noen eller gjøre vondt verre hos noen som har opplevd Utøya, sier hun til VG.

-Jeg beklager og er virkelig lei meg, sier hun. I en kommentar til et Facebook-innlegg fra MDG-politikeren Eivind Trædal skriver hun at det «ble en spissformulering som gikk for langt».