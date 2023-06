Avis: USA kjente til ukrainske planer om Nord Stream-sabotasje

Den amerikanske etterretningstjenesten CIA fikk i juni fjor, via en europeisk etterretningstjeneste, informasjon om at et team på seks personer fra de ukrainske spesialstyrkene hadde planer om å sprenge de to gassrørledningene, skriver avisen.

Dette skal CIA altså ha fått vite tre måneder før de to gassrørledningene ble sprengt i september i fjor.

Det er ikke kjent hvilken europeisk etterretningstjenesten CIA fikk opplysningene fra. Kilder sier til Washington Post at CIA delte informasjonen med Tyskland og «andre europeiske land».

De europeiske etterretningsopplysningene skal ha kommet fram i graderte dokumenter som ble lekket på nettplattformen Discord av den amerikanske 21-åringen Jack Teixeira i april. Detaljer om planen skal ha blitt delt med CIA i juni 2022, skriver avisen.