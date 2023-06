Tidligere sokneprest: – I foreldrenes øyne er jeg et monster

– Det kunne oppfattes som at jeg la skylden på barna. Det var ikke meningen, sa den tidligere soknepresten i Søndre Østfold tingrett mandag.

Mannen er tiltalt for en rekke seksuallovbrudd, blant annet nettovergrep mot barn. Under rettssakens fjerde dag ba tiltalte om ordet så snart retten var satt. Han ønsket å korrigere det han mente var medieinntrykket etter rettsdagene forrige uke.

Da ble han blant annet sitert på at en «tiåring tok initiativ til seksuell kontakt».

– Jeg sitter med ansvaret, jeg er den voksne, sa den tiltalte mandag.

Mannen ble pågrepet i august 2022 og ble fratatt retten til å være prest i november samme år.

Til sammen er det fem fornærmede i saken, deriblant én gutt. Politiet mener mannen truet gutten til å gjøre som han sa. Rent juridisk regnes denne handlingen som en voldtekt.

Mannen erkjenner straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

I presteboligen, ikke i kirka

I retten mandag fortsatte aktoratet utspørringen av vitner og tiltalte. Tiltalte fikk også god tid til å forklare seg.

Aktor Martin Gautestad Jakobsen forsøkte flere ganger å koble overgrepene mannen er tiltalt for, til prestegjerningen.

Geolokasjonsdata viser for eksempel at kontoene som er brukt for å kommunisere med barna, er blitt tatt i bruk i mannens tjenestebolig, men også ved kirka og menighetshuset hvor han jobbet.

Den tiltalte svarte at dette måtte være på parkeringsplassen, ikke i selve byggene.

Han avviser at han har forgrepet seg på noen mens han har vært på jobb som prest. Mannen fastholder at det meste av aktiviteten var fra presteboligen, mens han var hjemme alene.

Han sier at han er svært fortvilet over situasjonen.

– Livet mitt det siste året har vært i fengsel. I min stilling og min posisjon, er det opprivende. Skammen ved å bli avslørt gjorde veldig vondt. Og så er det de faktiske konsekvensene: Jeg mistet jobben og bekymrer meg for familien.

Tiltalte sier at han har reflektert mye over hvordan dette har rammet de pårørende, både barna og deres foreldre.

– Jeg har ikke noe problem med å se at i foreldrenes øyne er jeg et monster. Det er forferdelig, sier han.

---

Dette er saken

I august i fjor oppdager en mor at hennes mindreårige datter skal ha sendt nakenbilder til en voksen mann på nettet mot betaling. Hun anmelder saken.

Da politiet begynner å etterforske forholdet, avdekker de at mannen er sokneprest og familiefar fra Østlandet.

Under pågripelsen av mannen i presteboligen beslaglegger politiet dataenheter som viser seg å inneholde 90 bilder og 1.807 videofiler, som viser seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn.

Store deler av dette materialet regnes som «svært grovt».

Etterforskningen avdekker ytterligere tre barn og én myndig kvinne som mannen skal ha betalt for å sende ham nakenbilder og -videoer.

Han er nå tiltalt for nettovergrep mot samtlige av barna, i tillegg til en rekke andre seksuallovbrudd.

Det yngste barnet er en gutt som bare var ti år gammel da soknepresten var i kontakt med ham. Politiet anser dette forholdet som en voldtekt.

Mannen har erkjent straffskyld for samtlige tiltalepunkter, med unntak av å ha fått to av de fornærmede jentene til å sende ham nakenbilder mot betaling.

---

Slik forklarer han det grove materialet

Da politiet pågrep mannen, fant de store mengder ulovlige bilde- og videofiler. De viser blant annet seksuelle overgrep mot barn og seksualiserte fremstillinger av barn. Materialet omtales som i «det grove sjiktet». Store deler av mandagen gikk med til en gjennomgang av dette materialet.

Tiltalte forklarte at i han lengre tid drev en Instagram-konto hvor han hadde kontakt med «en god del utenlandske jenter». Der fikk han ideen om å opprette en konto hvor han la ut bilder han fant på internett og delte materiale som andre sendte til ham. Selv beskriver han denne kontoen «som helt i grenseland».

Han sier at han gjennom Instagram ble introdusert for en chattegruppe der det ble delt bilder og lenker.

Den tidligere soknepresten mener at det var gjennom denne gruppen at han fikk tilgang til det grove materialet, som er blant det påtalemyndighetene har siktet ham for.

– Det var forferdelig mye grovt materiale der, innrømmet han i retten mandag.

Han erkjenner at han lastet det ned.

– Jeg har kikket på noe av det, men ikke alt. Det som er der, er svært grovt, svært stygt og svært alvorlig.

Noe av materialet har han selv sortert og lagt i mapper. Tiltalte hevder selv at dette ikke er de mest alvorlige bildene og videoene, men erkjenner at det også er barn på disse filene.

Den tidligere soknepresten fortalte i retten at han har vært avhengig av pornografi i mange år. Han mener at det også har gjort noe med hans forhold til aldersgrenser.

– Jeg tar sterk avstand fra fysisk vold, men det har vært en blanding av avsky og nysgjerrighet, sier han.

Rettssaken fortsetter tirsdag. Siste dag i retten blir torsdag 8. juni.