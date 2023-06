NRK: Barneministeren varsler nasjonal granskning av bekymringsmelding-feilen i barnevernet

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) varsler en nasjonal granskning av systemsvikten hos barnevernet, som har gjort at flere bekymringsmeldinger har blitt borte.

– Jeg har allerede satt i gang et arbeid i direktoratet, og får en rapport veldig raskt. Jeg vil også si at dette skal selvfølgelig granskes, for det er så alvorlig, sier Toppe til NRK.

Hun bekrefter at dette skal bli en uavhengig granskning, men sier det er for tidlig å komme med flere detaljer.

– Poenget er at dette er så alvorlig at vi må få en granskning som kan få fram hva som har skjedd, hvorfor og hvordan vi kan hindre at det skjer igjen, sier statsråden.

