Bufdir om teknisk svikt i barnevernsløsning: Alvorlig

– Det er svært viktig for barna meldingen gjelder, og at folk kan føle seg trygge på at meldingen kommer fram når de melder sin bekymring, sier divisjonsdirektør Harald Hegerberg i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i en uttalelse til NTB.

Direktoratet har ansvaret for barnevernet. Hegerberg sier at Visma har bekreftet overfor dem at de har rettet feilen og nå informerer alle kommuner om hva de må gjøre for å sikre systemene sine.

– Bufdir er opptatt av at både leverandørene av fagsystemene som skal ta imot meldingene, og kommunene som har kjøpt inn systemene, følger godt med og retter eventuelle feil og eventuelt oppgraderer sine systemer så raskt som overhodet mulig. Vi har tillit til at Visma som en stor leverandør holder i dette overfor kommunene. Vi er i kontakt med Visma, og kommer til å be om å bli fortløpende oppdatert om utviklingen i situasjonen, sier han.