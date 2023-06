Regnbueflagg påtent i Seljord

Hendelsen er meldt til politiet, opplyser ordfører Beate Marie Dahl Eide til NRK.

Eide skriver i en pressemelding at hun synes det er leit at noen har angrepet regnbueflagget, som er et symbol på at alle skal få være den de er og elske den de vil.

Hun mener ingen bør føle seg truet av regnbueflagget og oppfordrer alle til å delta i Bygdepride lørdag 17. juni.

– Vi hadde en kjempeflott parade for første gang i fjor. Seljord skal være bygda for alle, og jeg håper at flest mulig møter opp og viser det også i år, skriver ordføreren.

Et nytt flagg ble hengt opp kort tid etter, forteller Eide til Varden.

– Når vi ser hva som har skjedd andre steder, så er det jo ikke tilfeldig at man velger å tenne på flagget. Men det er trist. Flagget symboliserer det som Seljord står for, at vi er inkluderende og har plass til alle uansett. Så dette er trasig, sier hun til avisen.

I 17.30-tiden søndag skrev VG at ytterligere et flagg hadde blitt tent på. Denne gangen på Oppsal i Oslo. Saken ble anmeldt av beboerne i leiligheten med det samme.