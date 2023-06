Over 50 ugandiske soldater drept på AU-base i Somalia

Angrepet skjedde 26. mai, men det var først lørdag kveld, over en uke senere, at Ugandas president Yoweri Museveni oppga tallet på drepte ugandere.

– Vi oppdaget de livløse kroppene til 54 falne soldater, deriblant en kommandant, skriver han på Twitter.

Soldatene tjenestegjorde i AUs fredsbevarende styrke Atmis, som støtter Somalia i offensiven mot al-Shabaab.

Basen ligger i Bulo Marer, 12 mil sørvest for Somalias hovedstad Mogadishu. al-Shabaab skal ha greid å ta kontroll over basen, for basen ble gjenerobret av AU-styrker.

– 800 opprørere

Tapstallet er ett av de høyeste siden somaliske regjeringsstyrker og AU iverksatte en storoffensiv mot al-Shabaab i august. Det er også sjelden at partene går ut med opplysninger om så store tapstall.

Ifølge Museveni var det 800 opprørere som gikk til angrep mot basen. Han har tidligere bekreftet at Uganda mistet soldater, men uten å oppgi antall. Han har også erkjent at panikk førte til at soldater mistet livet.

I uttalelsen som ble publisert lørdag, navngir han to kommandanter som han anklager for å ha begått feil ved å gi soldatene ordre om å trekke seg tilbake. Han skriver også at de risikerer å bli stilt for krigsrett.

– Uansett viste våre soldater en bemerkelsesverdig utholdenhet, og de omorganiserte, noe som førte til at basen ble gjenerobret, sier han.

Amerikansk luftangrep

Etter angrepet på basen utførte USA luftangrep mot opprørerne i nærheten av basen.

Den afrikanske union sendte også inn kamphelikoptre og forsterkninger, men har ikke avslørt hvor mange soldater som ble drept.

AU-styrken Atmis består av 20.000 medlemmer og har en mer offensiv rolle enn forgjengeren, kjent under forkortelsen AMISOM.

Soldatene kommer fra Uganda, Burundi, Djibouti, Etiopia og Kenya, og de er utplassert i den sørlige og sentrale delen av Somalia. Målet er at oppdraget skal være fullført innen 2024.

Terrorangrep

Selv om al-Shabaab har mistet kontroll over store områder etter at offensiven startet, fortsetter gruppen å gjennomføre terrorangrep mot blant annet hovedstaden Mogadishu. I oktober ble 121 personer drept da to bilbomber gikk av utenfor utdanningsdepartementet.

I en rapport fra FNs sikkerhetsråd sier FN-sjefen António Guterres at 2022 var det dødeligste året for sivile i Somalia siden 2017, i stor grad som følge av al-Shabaabs angrep.