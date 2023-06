Støre om avlysning av pridefestival for barn: – Alvorlig

– Jeg har fått høre den nyheten. Jeg kjenner Redd Barna som en kunnskapsrik organisasjonen i arbeidet for barns rettigheter, arrangementer og forståelsen for det som er av betydning for barn. Når de har gått til det skrittet så er det alvorlig. Og hvis det skyldes trusler mot barn eller de som arrangerer lovlige arrangementer for barn, er det noe jeg på det sterkeste vil ta avstand fra, sier Støre til NTB.

Han tar forbehold om at han har vært på reise i Moldova torsdag og må få mer informasjon.

– Redd Barna vet hva de driver med og når de har tatt den beslutningen er det åpenbart fordi de har funnet det nødvendig og det er alvorlig.