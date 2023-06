Stoltenberg: Alle i Nato er enig om at døra står åpen for Ukraina

Før møtet startet i Oslo ga Stoltenberg pressen en oppdatering på hva Nato-toppene skal snakke om. Ukraina er åpenbart det viktigste på agendaen.

Stoltenberg sier at Ukrainas ønske om å bli Nato-medlem skal diskuteres.

– Alle Nato-medlemmer er enige om at døren er åpen for nye medlemmer, sier Stoltenberg.

– Alle allierte er også enig om at Ukraina skal bli medlem av alliansen og at det er opp til de Nato-allierte og Ukraina å avgjøre når Ukraina skal bli medlem. Moskva skal ikke ha vetorett mot Nato-utvidelse, sier Nato-sjefen.

Han sier at det viktigste nå er å sørge for at Ukraina overlever som uavhengig nasjon.

– Når krigen tar slutt, må vi sørge for at historien ikke gjentar seg. Derfor må vi få på plass rammeverk som sørger for garantier for Ukrainas sikkerhet etter krigen, sier Stoltenberg.