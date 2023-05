To NRK-programmer felt av PFU i Atle Antonsen-saken

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener NRK har brutt god presseskikk i sin omtale av Atle Antonsen-saken, både i Nyhetsmorgen og programmet Arena.

Utvalget var enstemmige i konklusjonen om at NRK har brutt Vær Varsom-plakatens paragraf 3.2. Der står det blant annet at god presseskikk er å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.

Paragraf 4.14, som gjelder samtidig imøtegåelse, var det grundig debatt om. Til slutt falt utvalget ned på at det ikke var grunn til fellelse på dette punktet.

Klagen fra Antonsen gjaldt en episode i NRK-programmet Arena og et innslag på Nyhetsmorgen. Han mente NRK hadde brutt Vær varsom-plakaten på hele sju punkter – men fellelsen gjelder altså bare ett punkt.

PFUs medlemmer understreket gang på gang at det er viktig at debatter i mediene fortsatt må kunne holdes med stor takhøyde, men at disse programmene var for ensidige.

Bakgrunnen er Sumaya Jirde Alis anmeldelse av Antonsen etter den mye omtalte hendelsen på Bar Boca i Oslo. Antonsen ble anmeldt for hatefulle ytringer, men saken ble henlagt på bevisets stilling.