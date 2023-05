Anken til overgrepsdømt befal avvist av Høyesterett

Ankeutvalget finner enstemmig at det ikke er tilstrekkelig grunn til at anken blir fremmet for Høyesterett, skriver Forsvarets Forum.

Dermed er dommen fra lagmannsretten rettskraftig.

Befalet, en mann i 40-årene, ble i lagmannsretten i januar dømt til 90 dagers fengsel for seksuelt krenkende atferd og for å ha foretatt seksuell handling med noen som ikke har samtykket til det.

Dømt til erstatning

Han ble frikjent for straff for å ha misbrukt sin stilling for å forsøke å få seksuell omgang, men ble dømt til å betale erstatning på 60.000 kroner. Beviskravet for å dømme noen til erstatning er lavere enn for å kunne dømme noen til straff.

Mannen anket både straffeutmålingen og erstatningsdommen til Høyesterett.

Bistandsadvokat Ingunn Tøllefsen skriver i en SMS til Forsvarets Forum at fornærmede er lettet over avgjørelsen.

Befalet er derimot skuffet over avgjørelsen, men ønsker å bli ferdig med saken og fortsette livet, opplyser han til Forsvarets Forum.