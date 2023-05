Ungdomsorganisasjoner krever like læringsvilkår for nynorskelever

– I et samfunn som er dominert av bokmål, er det mange nynorskelever som opplever et sterkt press mot språket sitt. Hvert år skifter elever i hopetall fra nynorsk til bokmål, særlig i overgangen fra ungdomsskole til videregående skole. Vi frykter at denne tendensen vil bli forsterket dersom Stortinget ikke sikrer nynorskrettighetene, sier Tobias Christensen Eikeland, leder i Norsk Målungdom.

De har nå gått sammen med AUF, Sosialistisk Ungdom, Unge Venstre, Unge Sentrum, Elevorganisasjonen og Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet om et nytt opprop. Her ber de Stortinget legge læringsressurser som er laget for bruk i opplæringen inn under parallellitetskravet om bokmåls- og nynorskversjon.

– Bare slik kan nynorskelevene få en skolehverdag på språket sitt, skriver de i oppropet.