Bærekraftig til døden skiller oss ad

Stadig flere begravelsesbyråer både i Norge og i utlandet tilbyr nå miljøvennlige begravelser. Det gjelder alt fra nedbrytbare kister til mindre eller ingen bruk av ikke-nedbrytbare kjemikalier, utslippsfri produksjon og transport og miljøvennlige blomsterbuketter. Også mer miljøvennlige alternativer til kremasjon er under utvikling.

I Nederland har en oppfinner tatt i bruk mycel, som er den vegetative delen av sopp som tar opp næring fra omgivelsene, og hampfiber for å lage likkister og urner.

[ Ikke lenger åpent for ikke-kristne begravelser i kirka ]

I løpet av en ukes dyrking får han fram kistene, som har en form som mest av alt ligner umalte egyptiske sarkofager.

Jeg lærte at sopp er planetens største gjenvinnere. Så jeg tenkte; hei, hvorfor kan vi ikke være en del av livets syklus — Bob Hendrikx, grunnleggeren av Loop Biotech

Soppkistene brytes ned biologisk i løpet av en snau halvannen måned – i motsetning til tradisjonelle trekister. Trærne de er lagd av, har brukt flere tiår på å vokse seg store, og de bruker mange år på brytes ned i jorda.

Ritualene rundt dødsfall og begravelser bærer ofte preg av gamle tradisjoner, og metodene har kanskje vært utført på samme måte i 100 år. Men tradisjonene kan være langt fra avdødes ønsker og visjoner.

Netherlands Natural Burial BRYTES RASKT NED: Miljøvennlige urner som raskt brytes ned i jorda og som har en spire som kan bli til en plante eller et tre. (Aleksandar Furtula/AP)

Jeg er kompost

På T-skjorten til den 29 år gamle grunnleggeren av selskapet Loop Biotech, Bob Hendrikx, står det «Jeg er kompost». Han og medarbeiderne hans brukte den på en presentasjon av soppkistene nylig.

[ Bekymret for at personlige gravferder kan bli til A- og B-begravelser ]

– Jeg har forsket mye på naturen og spesielt på sopp. Jeg lærte at sopp er planetens største gjenvinnere. Så jeg tenkte; hei, hvorfor kan vi ikke være en del av livets syklus. Og bestemte meg for å dyrke en soppbasert kiste, forteller Hendrikx.

For å gjøre kistene vakre til begravelsesseremonien kan de dekoreres med mose innvendig.

Netherlands Natural Burial MYCEL: Kistene dyrket fram av mycel, som er den vegetative delen av sopp, og hampfiber ligner egyptiske sarkofager. Her pyntet med mose. (Aleksandar Furtula/AP)

Urner med spirer

Og for dem som foretrekker kremering, lager selskapet også en urne som kan settes ned i jorda med en plantespire som stikker opp av urnen. Så når urnen brytes ned, kan asken bidra til å gi næring til planten eller treet.

– Istedenfor: Vi dør, vi havner i jorda og det er det – så kan vi nå fortelle en ny historie. Vi kan berike livet etter døden, og vi kan gi liv til en ny plante eller et tre, sier Hendrikx.

For å sette naturen i sentrum for en slik begravelse samarbeider Loop Biotech med Natuurbegraven Nederland – som bruker seks spesielle habitater der kistene kan plasseres i egne, beskyttede parker.

Istedenfor: Vi dør, vi havner i jorda og det er det – så kan vi nå fortelle en ny historie.

Norden er interessert

For tiden har Loop Biotech kapasitet til å «dyrke» 500 kister eller urner i måneden, og kistene sendes over hele Europa. Hendrikx forteller at Norden har vist interesse.

– Nordeuropeiske land har en stor bevissthet om miljøet. I Norden kjenner folk godt til hvordan sopp er en del av økosystemet, sier han.

Hendrikx mener at stadig flere har økt klimabevissthet og omsorg for naturen. Og det gjelder også hva man gjør med selve kroppen etter døden.













(©NTB)