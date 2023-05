Ingen spor etter savnet båt med 500 mennesker i Middelhavet

Redningsorganisasjonen Alarm Phone, som tar imot anrop fra migranter i havsnød, mistet kontakt med båten onsdag morgen.

På det tidspunktet var båten i drift uten en fungerende motor rundt 320 kilometer nord for den libyske havnebyen Benghazi, over 400 kilometer fra Malta og Sicilia.

Den italienske hjelpeorganisasjonen Emergency sendte straks redningsfartøyet Life Support til området, men hadde etter 24 timers leting torsdag ikke funnet vrakrester eller andre spor som kan gi svar på hva som har hendt.

Dårlig vær i området tvang deretter redningsfartøyet til å avbryte søket.

– De 500 har ikke gått i land i Italia, slår Emergency fast.

Tvinges tilbake

Den EU-støttede libyske kystvakten har tidligere tvunget båter med migranter tilbake til Libya, men libyske myndigheter nekter kjennskap til den savnede båten. Den libyske kystvakten har ikke villet svare på spørsmål fra journalister.

Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) sitter det minst 5000 migranter i interneringssentrene i Libya, trolig langt flere.

Flyktninger og migranter som stanses i Middelhavet og returneres til Libya, blir utsatt for tortur og grove overgrep, utpressing og tvangsarbeid, ifølge Amnesty.

Kvinner og barn

Blant de rundt 500 om bord i den savnede båten skal det være 45 kvinner, flere av dem gravide, samt 56 barn. Ett av barna skal være født om bord i båten. Nasjonaliteten til de som er om bord er ikke kjent.

Libya har vært preget av kaos og anarki siden opprørere med luftstøtte fra Norge og andre Nato-land styrtet Muammar Gaddafis regime i 2011.

En rekke militsgrupper har med støtte fra ulike land siden kjempet om makten i landet, noe som har bidratt til å gjøre landet til et senter for menneskehandel og et brohode for flyktninger og migranter som forsøker å ta seg sjøveien til Europa.