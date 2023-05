Onsdag publiserte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) de offisielle lesertallene for norske aviser i første kvartal 2023.

De viser at Vårt Land har litt over 60.000 daglige lesere, mot Dagens 31.000. Vårt Land har flest lesere på både papir og nett, og i samtlige av landets fylker.

– Vårt Land vektlegger analyse, bredde og grundighet framfor sterke meninger. Det er en viktig årsak til at vi når bredere ut i det kristne Norge, har flere lesere og oftere setter dagsorden, sier Vårt Lands sjefredaktør og administrerende direktør Bjørn Kristoffer Bore.

Avstanden minker

I 2021 og starten av 2022 minsket avstanden mellom Dagen og Vårt Land i lesertall. De siste seks månedene har Vårt Land dratt ifra. I tredje kvartal 2022 var avstanden på 22 000 lesere, nå er avstanden 29 000 ned til nummer to.

— Bjørn Kristoffer Bore, sjefredaktør i Vårt Land





– Vi merker noe økt konkurranse fra et Dagen, og det synes jeg er positivt og inspirerende. Det gir oss en ny giv. Men Dagen må doble lesertallene sine før de tar igjen Vårt Land, sier Vårt Lands sjefredaktør Bjørn Kristoffer Bore.

Markedstrend

Tidligere i år kom opplagstallene for andre halvår, der Dagen hadde en kraftig vekst, og Vårt Land en liten tilbakegang.

– Vi hadde et svakt år opplagsmessig. Det er en generell trend i avismarkedet at såkalte nummer to-aviser vokser mer enn markedsledere, og slikt er det også for de to kristne dagsavisene i Norge. Det viktigste for oss er å være en god avis for våre lesere, og ha en positiv utvikling. At andre aviser gjør det bra er bare positivt. I sum er det er flere som abonnerer på kristne dagsaviser i 2023 enn i 2013, og det tror jeg ingen ville spådd for ti år siden, sier Bore.

---

Medietall

Medietall.no er mediebransjens offisielle nettsted for måling av lesertall og avisopplag.

Lesetall kommer fire ganger i året, opplagstall kommer to ganger. Vårt Land har 21.823 abonnenter, Dagen har 15.611.

---