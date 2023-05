Politiet varsler flere tiltak, men oppfordrer alle til å feire pride

– Politidistriktene vil ha dialog med lokale pride-arrangører og iverksette tiltak basert på foreliggende risikovurderinger, sier Bjørn Vandvik, avdelingsdirektør i Politidirektoratet (POD), i en pressemelding.

I tillegg til lokal dialog mellom politiet, LHBT+ organisasjoner og andre arrangører er det avholdt møter på nasjonalt nivå. PST, Oslo politidistrikt og POD gjennomførte torsdag et møte med representanter fra mange berørte organisasjoner.

Moderat terrortrussel

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skriver i en rapport at synlige og forventende sikkerhetstiltak kan gjøre pride-arrangementene til mindre attraktive mål, men at det øker risikoen for angrep mot mindre sikrede områder.

– Terrortrusselen i Norge er moderat, og PST vurderer det fortsatt som mulig at vi vil se forsøk på terrorhandlinger fra både høyreekstreme og ekstreme islamister. LHBT+ er i fiendebildet til både høyreekstreme og ekstreme islamister, skriver PST i en pressemelding.

De skriver ingenting om hva slags tiltak det kan være aktuelt å innføre under de ulike arrangementene. Det vil være lokale vurderinger som ligger til grunn for politiets sikringstiltak ved ulike arrangementer.

Oppfordrer til å feire

Politiet kommer selv til å være synlig under pride og oppfordrer samtidig innbyggere og medarbeidere til å gjøre det samme.

– Politiet vil selv flagge med regnbueflagg på politiets tjenestesteder og delta på ulike arrangementer. Vi skal sørge for at rammene rundt årets arrangementer er ivaretatt slik at alle kan få en trygg og god pride-feiring. Politiet oppfordrer alle til å markere og feire pride som normalt, avslutter Vandvik.

Tidligere er det bestemt at politiet ikke skal bære uniform ved deltakelse som privatpersoner. Vandvik sier politiet er opptatt av å være synlig og tilgjengelig, også under pride.

– Beslutningen om at politiet ikke lenger skal bære uniform i paraden, er tatt for å bidra til størst mulig trygghet og forutsigbarhet for innbyggerne, sier han