I april var det glad-tall, men i mai er Arbeiderpartiet den store taperen på Norstats kommunebarometer for Vårt Land: Tre prosentpoeng ned til 21,5 prosent.

Etter år med kriser og motgang synes derimot KrF å være i stigende form foran årets kommunevalg:

Fremgangen er på 1,4 prosentpoeng. Det kan gi valgresultat i høst over det symbolske firetallet.

Overvekten av lokalavisers målinger i mai viser at partiet er i pluss mot 2019-valget.

For første gang siden retningsstriden viser stortingsmålinger et gallupsnitt på over fire prosent: 4,01 i mai.

Men andre små partier strever. Rødt får en kalddusj og har nå lavere velgeroppslutning enn forrige kommunevalg.

År med triste tall – men nå kommer gladmeldingene

Ved forrige kommunevalg fikk KrF nøyaktig fire prosent. Det var året etter opprivende retningsstrid i 2018. I årene siden har KrF møtt triste galluptall. Vårt Lands kommunemåling i april viste eksempelvis lave 2,9 prosent.

Nå er det altså 4,3 prosent.

– Dette er veldig betydningsfullt for oss, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Norstats måling er ikke alene om å peke partiet opp. Vårt Land har gjennomgått alle lokale målinger i mai publisert på gallupnettstedet Pollofpolls – 27 i tallet. I 14 av dem har KrF fremgang. I flere av de andre ligger KrF på nivå med forrige valg.

OVER FIRE: KrF-leder Olaug Bollestad under et samlende landsmøte for partiet i april. Målet hennes er et kommunevalg med KrF godt over fire prosent. (Guro Asdøl Midtmageli)

For første gang siden oktober 2018: Over sperren i gjennomsnitt

Eksempelvis viser alle galluper fra kjernefylket Rogaland tydelig fremgang.

– KrF gjør det bra der partiet har gode lokale tradisjoner. I Rogaland har vi registrert målinger som dekker 80 prosent av velgerne som stemte i 2019. Der ligger KrF klart over valgresultatet, sier gallupekspert Johan Giertsen i Pollofpolls.

– KrF har en fair sjanse til å komme over fire prosent ved høstens lokalvalg, tror han.

Overfor Vårt Land trekker Giertsen også frem en symbolsk seier for KrF:

– Mai 2023 er den første måneden siden oktober 2018 der KrF har over fire prosent i gjennomsnitt på alle stortingsmålingene. Beregningene gir KrF 4,01 prosent, opplyser Giertsen.

Nettopp oktober 2018 var KrF herjet av splittende strid om valg av regjeringssamarbeid.

Bollestad: – Det er en milepæl

I januar i år viste snittet av nasjonale målinger lave 3,2 prosent. Men i mai er KrF over sperren for første gang siden stridsåret 2018. Bollestad erkjenner at det har symbolkraft:

– Ja, det er en milepæl, sier hun på telefon fra valgkampreise i Møre og Romsdal.

Det er et fylke der KrF legger ned en ekstra innsats. Bollestad tror KrF nå høster frukter av grundig, strategisk arbeid. Blant annet med å blåse nytt liv i lokallag med uforløst potensial.

Landsmøtet på Hamar i april viste et mer samlet KrF enn på lenge, mener Bollestad. Lojalitetstall i Vårt Lands kommunegallup understøtter det: Nær 80 prosent av KrFs 2019-velgere ville valgt partiet på nytt.

– Det viser at når vi jobber planlagt og strategisk, så gir det resultater. Det skaper motivasjon til å fortsette jobbingen.

KrF har en fair sjanse til å komme over fire prosent ved høstens lokalvalg. — Johan Giertsen, gallupnettstedet Pollofpolls

Overraskelsen: Plutselig større enn Rødt

Hvor sterkt fotfeste KrF får i landets kommuner i høst, vil legge føringer for det store målet: å komme over sperregrensen igjen ved valget i 2025, påpeker Bollestad.

Derfor har KrF satt seg et tallfestet mål for høstens kommunevalg, forklarer hun:

– Godt over fire prosent.

For partilederen er prikken over i-en at KrF også er større enn Rødt i Vårt Lands måling. Det mottar Bollestad med et gledesrop av kristelig karakter i andre enden av telefonlinjen.

– Det er alltid kjekt å være større enn noen, for det er jo ikke kjekt å være minst, konstaterer hun nøkternt.

Smell for Ap – nå langt under forrige dårlige valg

På Norstats ferske kommunebarometer er Høyre gallupvinner: Frem 3,5 prosent til høye 31,8 prosent. Partiet er tilbake ved det «historisk» høye nivået i mars. Frp dupper nær prosentpoenget ned til 7,5.

Som i stortingsmålingen Vårt Land og Dagbladet publiserte denne uken, synker Arbeiderpartiet etter landsmøtet. Forrige kommunemåling ga partiet gladtall: Ap var nær resultatet på 24,8 fra 2019.

Men nå er det hele tre prosentpoeng ned. Flere Ap-velgere søker til Høyre – og flere setter seg «på gjerdet» etter landsmøtet.

FAREVARSEL: Nestleder Marie Sneve Martinussen og partileder Bjørnar Moxnes på Rødt sitt landsmøte i Stavanger i april. Norstats ferske kommunemåling sender Rødt under valgresultatet ved forrige lokalvalg. (Carina Johansen/NTB)

Går alarmen? For nå gjør Rødt det dårligere enn forrige valg

For partiet Rødt blinker røde varsellamper: Var det kommunevalg nå, ville bare 3,3 prosent av velgerne stemt på partiet. Rødt måles nå et halvt prosentpoeng under de 3,8 prosentene partiet triumferte med i 2019.

Forrige lokalvalg ga basisen for oppturen der Rødt brøt sperregrensen og suste inn på Stortinget med åtte representanter i 2021.

Går alarmen nå i Rødt?

– Dette er vi ikke fornøyd med, men nå er dette bare en enkeltmåling og heldigvis ser vi at det store bildet viser noe annet, skriver nestleder Marie Sneve Martinussen til Vårt Land.

Ifølge Pollofpolls ligger Rødt i snitt an til 4,6 prosent ved kommunevalget per nå.

– Rødt ligger an til å gjøre et rekordvalg, mener Martinussen.

Men også nasjonalt har Rødt en noe dalende kuve. I april og mai er partiet under 6-tallet for første gang siden desember 2022.

SV sender grønn konkurrent nedover

I stedet er det SV som styrker seg foran lokalvalgdagen i september: Frem 1,2 prosentpoeng til åtte blank. Partiet nærmer seg et Sp på 8,6 prosent. Velgere hentet fra Sp er en av grunnene til at Kirsti Bergstøs SV nå løfter seg.

Men SV henter aller mest fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) og bidrar til å sende partiet ned 1,8 prosentpoeng til 4,5 prosent.

I større byer er nettopp MDGs styrke viktig for å bevare rødgrønne flertall. Under fire måneder til valget sliter også Venstre, som med 3,6 prosent fortsatt ligger under et dårlig 2019-valg. Venstre lekker stort til Høyre.