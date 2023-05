Rapport: Hundrevis av katolske prester forgrep seg mot barn i Illinois

Den 700 sider lange rapporten ble tirsdag offentliggjort av delstatens justisminister etter en fire år lang etterforskning.

451 katolske prester og religiøse brødre forgrep seg mot minst 1.997 barn i løpet av de 70 siste årene, ifølge rapporten. Overgrepene har foregått i alle kirkens sogn i Illinois.

På forhånd har katolske ledere publisert en liste over overgripere, men den inneholdt kun 103 navn.

– Disse gjerningsmennene vil muligens aldri bli stilt til ansvar i en domstol, men målet med å navngi dem her, er å gi offentligheten en redegjørelse og bidra til at de som overlevde, og som har lidd i taushet i lang tid, blir helbredet, sier justisminister Kwame Raoul i en pressemelding.

Han sier også at ofrenes fortellinger viser at det i kirken fantes et bekymringsfullt mønster som gikk ut på at ofrene ikke fikk støtte. I stedet ble historier om overgrep dekket over eller ignorert, noe som gjorde at ofrene ble traumatisert på nytt når de sto fram for å varsle om overgrepene, ifølge justisministeren.

Rapporten tar for seg overgrep begått mellom 1950-tallet og 2010-tallet.