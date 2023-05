To jøder må klare seg med det fengselet tilbyr

«Vil gi utfordringer knyttet til likebehandling og sikkerhet», skriver Støre-regjeringens justisminister i et skriftlig svar til Stortinget.

Helt siden de ble utlevert fra Israel til Norge i 2021, har to menn kjempet for retten til å få etterleve de jødiske matreglene – eller kosherreglene.

Kosher er den hebraiske benevnelsen for mat som praktiserende jøder kan spise. Å etterleve disse pliktene blir sett på som en del av pakten mellom Gud og det jødiske folket, og er en viktig del av den religiøse loven.

«Brudd på religionsfriheten»

Den beste løsningen, mener de to innsatte vil være om de får tilkjørt cateringmat som er kosher. Familiene til de to har sagt seg villige til å betale for at et selskap som leverer kosher-mat til flyselskaper, leverer ferdige måltider som kun trengs å varmes opp. Men Kongsvinger fengsel, der de to mennene sitter nå, ønsker ikke uten videre å åpne porten for slik tilkjørt mat.

– Når Kongsvinger fengsel ikke kan finne en løsning som er akseptabel, er det et brudd på religionsfriheten, sa Michael Gritzman til Vårt Land da avisen omtalte saken i mars.

Gritzman jobber i Det Mosaiske Trossamfund (DMT) i Oslo, og hjelper de to mennene med matkravet.

Hungary Kosher Slaughterhouse SLAKTEREGLER: For at kjøtt skal være kosher må dyr og fjørfe være slaktet i samsvar med kosherregler - her fra et slakteri i Ungarn der en rabbiner ser til at alt er etter boka. (Laszlo Balogh/AP)

Catering blir forskjellsbehandling

Etter at Vårt Land omtalte kosherstriden tok KrFs Kjell Ingolf Ropstad opp saken med med justisminister Mehl, via et skriftlig spørsmål:

«Vil regjeringen sørge for at Kriminalomsorgen ivaretar innsattes rett til å praktisere sin religion også i det daglige fengselslivet?»

Nå har Mehl vurdert catering-ordningen. Hun mener at skal de to få servert cateringmat, ja, så må et slikt tilbud omfatte alle som ønsker et religiøst tilrettelagt kosthold.

Men justisministeren sier nei. Hun mener det blir forskjellsbehandling: En ordning der innsatte selv, eller deres pårørende, betaler for cateringleveringer, vil «gi innsatte med ressurser og god økonomi fordeler andre innsatte ikke har».

Vil gi utfordringer knyttet til likebehandling og sikkerhet — Emilie Enger Mehl (Sp), justisminister

Kan ikke kreve mer

Justisministeren lister opp hva fengselet har gjort for de to:

Gitt dem kjøkkenutstyr som kan benyttes til å tilberede egen mat.

Spesialprodukter i forbindelse med høytider.

Ukentlige kasser med grønnsaker og andre matvarer som de har oppgitt at de kan spise.

Utvidet mulighet til å handle egen mat fra butikkens sortiment i fengselet.

Sp-statsråden slår fast at «ytterligere tilrettelegging utover de tiltak som er nevnt», ikke kan kreves.

Handler ikke om kosherkjøkken

Da Vårt Land skrev om saken første gang i mars, var generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) Ingrid Rosendorf Joys, klar på hva denne saken handler om:

– Det er en menneskerettighet å få til en ordning med levering av koshermat. Alle vet at norske fengsel ikke har kosherkjøkken, så det handler ikke om det.

– Vi er alle enige; vi skal behandle de innsatte med verdighet. Men her bommer vi, sa Rosendorf Joys.

Kongsvinger fengsel MATLEVERING: Det Mosaiske Trossamfund i Oslo ønsker å hjelpe til med å få levert koshermat på døren i Kongsvinger fengsel. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

Kosher

Kun kjøtt frå «rene» dyr som har kløyvde hover og tygger drøv er kosher. Fisk må ha finner og skjell som kan fjernes. Fjørfe er kosher. For at kjøtt fra dyr og fjørfe kan spises, må de slaktes etter jødiske regler.

Til sist må ikke kjøtt og melk bli blandet. Derfor har en kosherhusholdning to sett med servise, bestikk og kjøkkenutstyr, ett for kjøtt og ett for melkeprodukt.

