Anklager mot Kirkens Nødhjelp etter angrep på fredsdelegater i Sør-Sudan

Hendelsen fant sted 29. april i Imehejek, rundt 200 kilometer øst for hovedstaden Juba.

To av Kirkens Nødhjelps tydelig merkede biler ble stanset ved en veisperring. Fire av passasjerene ble skutt og drept, og fire andre flyktet inn i skogen. Tre av dem ble innhentet og drept, mens den fjerde døde på en lokal helseklinikk kort tid etter.

Noen dager senere ble seks andre drept i en landsby i nærheten, ifølge lokale medier som hevn.

Gir KN skylden

Guvernøren i delstaten Eastern Equatoria, Louis Lobong Lojore, gir Kirkens Nødhjelp skylden for de 14 drapene og anklager hjelpeorganisasjonen for ikke å ha tatt nok hensyn til fredsdelegatenes sikkerhet, skriver Panorama.

Lobong hevder at Kirkens Nødhjelp burde ha konsultert ham om den pågående freds- og forsoningsdialogen mellom to lokale grupper. Da kunne nødvendige sikkerhetstiltak ha blitt satt inn slik at drapene kunne ha vært unngått, sier han.

KN: – Vi har ikke ansvar

Kirkens Nødhjelp avviser kritikken og viser til at fredskonferansen ble arrangert av delstatens eget freds- og forsoningsdepartement.

– Kirkens Nødhjelps rolle ved slike møter er å støtte og tilrettelegge. Initiativet er lokalt, og KN valgte verken sted eller deltakere, opplyser landdirektør Bent Simonsen.

– Kirkens Nødhjelp har ikke ansvar for sikkerhetsopplegget på slike konferanser, legger han til.