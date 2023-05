Tre drept i israelsk angrep mot palestinsk flyktningleir

Al-Aqsa-martyrenes brigader, en militant gruppe med bånd til president Mahmoud Abbas’ Fatah-parti, opplyser at de tre mennene – Fathi Jihad Rizk (30), Abdullah Yousef Abu Hamdan (24) og Muhammad Bilal Zaytoun (32) – tilhørte dem.

Seks andre palestinere ble ifølge det palestinske helsedepartementet såret i det israelske angrepet, og tilstanden til en av dem blir betegnet som kritisk.

En talsmann for den israelske hæren sier at et betydelig antall israelske soldater jaktet på etterlyste palestinere og at de åpnet ild da de ble møtt med væpnet motstand.

Et av husene i leiren ble jevnet med jorda etter at det ifølge den israelske hæren ble funnet våpen og eksplosiver der.

– Massakre

En talsmann for Abbas kaller det israelske angrepet for «en veritabel massakre» og et nytt eksempel på «en alvorlig krigsforbrytelse og kollektiv avstraffelse».

«Taushet» fra USA har ifølge talsmannen Nabil Abu Rudeineh oppmuntret Israel til å trappe opp angrepene.

– Washington må nå øyeblikkelig intervenere for å stanse den israelske galskapen som bringer regionen stadig nærmere en eksplosjon, sier han.

– Dypt urovekkende

President Joe Bidens administrasjon har ikke kommentert det siste israelske angrepet, men kom søndag med usedvanlig skarp kritikk av den israelske regjeringens beslutning om å opprette en ny bosetning der det tidligere var en såkalt utpost nord på den okkuperte Vestbredden.

En talsmann for amerikansk UD kaller beslutningen «dypt urovekkende» og minner om at Israel selv tidligere har slått fast at utposten Homesh var ulovlig.

Alle de israelske bosetningene og utpostene er for øvrig opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, som i artikkel 49 slår fast at «okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Kritiserer Ben-Gvir

Talsmannen Matthew Miller kritiserte også Israels ultranasjonalistiske sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvirs besøk på Haram al-Saharif, blant jøder kjent som Tempelhøyden, i okkuperte Øst-Jerusalem.

– Det er vi som har kommandoen, sa Ben-Gvir under søndagens besøk.

Al-Aqsa-moskeen, islams tredje helligste sted, ligger på høyden, der Jordan i henhold til Oslo-avtalen har det formelle overoppsynet. Jøder kan besøke høyden, men har ikke lov til å be der. Dette blir stadig utfordret av ultranasjonalister.

– Dette hellige stedet skal ikke benyttes til politiske formål, og vi oppfordrer alle parter til å respektere dets hellighet, sa Miller.









